Решающий год: экономика России на пороге серьезного кризиса из-за санкций за войну

Специалисты KSE Institute считают, что доходы России от нефти и газа будут падать и дальше, а потому 2023 год станет решающим для экономики страны-агрессора.

Related video

Война России против Украины вынудила европейское сообщество ввести международные санкции против агрессора, чтобы лишить российскую экономику возможность зарабатывать деньги для продолжения военных действий. Как итог, уже в 2023 году доходы РФ от экспорта нефти и газа снизятся на 50% по сравнению с 2022 годом с прошлым годом, до отметки в 40 млрд долл. в квартал. Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE Institute).

Отмечается, что в 2022 году союзники Украины вводили важные санкции против России постепенно. Например, были введены ограничения на экспорт российской нефти и природного газа. Учитывая, что Европа успешно снижает свою зависимость от российского газа, цены на энергоносители возвращаются к уровню до вторжения, а также снижаются объемы экспорта и добычи углеводородов, специалисты прогнозирует резкое снижение доходов от нефти и газа в 2023 году.

К тому же стоимость энергоносителей, от экспорта которых сильно зависит экономика агрессора, в 2023 году продолжит снижаться — на 31,4% на нефть и на 40,2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Также экономисты KSE Institute ожидают серьезного снижения объемов экспорта нефтепродуктов и "голубого топлива" в 2023 году на 19,6% и 27,9% соответственно.

Учитывая эти тенденции, а также то, что санкции против России вряд будут отменены в ближайшем будущем, экономисты считают, что 2023 год станет решающим для российской экономики.

"Мы прогнозируем, что более низкие объемы экспорта и более низкие цены приведут к 50% снижению поступлений от нефти и газа в этом году. Уровень около 40 миллиардов долларов в квартал исторически был критическим порогом для российской экономики", — отметили специалисты.

Фокус уже рассказывал, что страны G7 планируют установить два потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Ожидается, что "Большая семерка"введет отдельный потолок цен для продуктов, торгуемых с премией. Граничная цена может появиться для российских нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой.

А с 5 февраля 2023 года страны G7 под ценовые ограничения со стороны стран G7 попадут такие российские товары, как дизельное топливо, керосин и мазут. Данные меры призваны еще сильнее сократить доходы Российской Федерации от торговли энергоресурсами.

Тем временем, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, энергетические санкции, которые были введены Евросоюзом против РФ за ее агрессию против Украины, обходятся Москве в 160 млн евро в день и это давление будет только усиливаться введением новых мер.