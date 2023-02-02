Вирішальний рік: економіка Росії на порозі серйозної кризи через санкції через війну

Фахівці KSE Institute вважають, що доходи Росії від нафти та газу падатимуть і надалі, а тому 2023 стане вирішальним для економіки країни-агресора.

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Війна Росії проти України змусила європейську спільноту запровадити міжнародні санкції проти агресора, щоб позбавити російську економіку можливості заробляти гроші для продовження воєнних дій. Як підсумок, вже у 2023 році доходи РФ від експорту нафти і газу знизяться на 50% порівняно з минулим роком, до позначки 40 млрд дол. на квартал. Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE Institute).

Зазначається, що у 2022 році союзники України запроваджували важливі санкції проти Росії поступово. Наприклад, введено обмеження на експорт російської нафти та природного газу. Враховуючи, що Європа успішно знижує свою залежність від російського газу, ціни на енергоносії повертаються до рівня до вторгнення, а також знижуються обсяги експорту та видобутку вуглеводнів, фахівці прогнозують різке зниження доходів від нафти та газу у 2023 році.

До того ж вартість енергоносіїв, від експорту яких залежить економіка агресора, у 2023 році продовжить знижуватися — на 31,4% на нафту і на 40,2%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року. Також економісти KSE Institute очікують серйозного зниження обсягів експорту нафтопродуктів та "блакитного палива" у 2023 році на 19,6% та 27,9% відповідно.

Враховуючи ці тенденції, а також те, що санкції проти Росії навряд чи скасують у найближчому майбутньому, економісти вважають, що 2023 стане вирішальним для російської економіки.

"Ми прогнозуємо, що нижчі обсяги експорту та нижчі ціни призведуть до 50% зниження надходжень від нафти і газу цього року. Рівень близько 40 мільярдів доларів на квартал історично був критичним порогом для російської економіки", — зазначили фахівці.

Фокус вже розповідав, що країни G7 планують встановити дві стелі цін на нафту та нафтопродукти з РФ. Очікується, що "Велика сімка" запровадить окрему стелю цін для продуктів, що торгуються з премією. Гранична ціна може з'явитися для російських нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою.

А з 5 лютого 2023 року країни G7 під цінові обмеження з боку країн G7 потраплять такі російські товари, як дизельне пальне, гас та мазут. Ці заходи покликані ще більше скоротити доходи Російської Федерації від торгівлі енергоресурсами.

Тим часом, за словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, енергетичні санкції, введені Євросоюзом проти РФ за її агресію проти України, обходяться Москві 160 млн євро на день і цей тиск лише посилюватиметься запровадженням нових заходів.