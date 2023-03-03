В России невозможно будет купить смартфоны дороже $300: санкции США действуют

Новые санкции могут коснуться вообще всех устройств с американской электронной начинкой, а не только тех, которые производятся на территории США.

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Запрет на поставки в РФ гаджетов, стоимость которых выше $300, заставила некоторых посредников с Ближнего Востока отказать во помощи российским дистрибьюторам и ритейлерам для так называемого "параллельного импорта". Об этом заявили российские "Известия", ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника издания, веденные правительством США против России из-за развязанной против Украины войны, могут касаться вообще всех устройств с электроникой, созданной по американским технологиям. Это же касается гаджетов от производителей из Южной Кореи и Китая.

Кроме того, представитель руководства юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин сказал, что новые санкции трансграничные. Согласно юридическим нормам, они распространяются лишь на компании, зарегистрированные в США. Однако по факту касаются всех брендов, которые имеют активы на территории Штатов. Таким образом под ограничения попадают Apple, Samsung, а также производитель из КНР Huawei.

Федюкин также заявил, что запрет на поставки смартфонов, стоимость которых выше $300, касается практически всех брендов. Однако в Минпромторге РФ отметили, что у них нет информации о прекращении поставок дистрибьюторами.

Российский производитель электроники GS Group поделился, согласно которой в 2022 году в РФ было поставлено 27,5 млн смартфонов. Это на 22% меньше, чем в 2021 году, а 75% всего рынка заняли китайские бренды. Доля южнокорейских гаджетов фирмы Samsung сократилась с 32% до 14%. А вот доля "яблочных" устройств с 14,1% до 7,7%.

Ранее мы сообщали о том, почему в России никогда не смогут создать "суверенный" смартфон. После заявлений об "импортозамещении", даже местные эксперты сомневаются в возможности создать российских смартфон, который мог бы иметь успех у потребителя.

Также напомним, что в России теперь нельзя пользоваться "вражеским" софтом. Роскомнадзор уже отправил специальное предупреждение всем госорганам и организациям страны.