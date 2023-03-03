В России никогда не смогут создать "суверенный" смартфон: эксперты объяснили, почему

После заявлений об "импортозамещении", даже местные эксперты сомневаются в возможности создать российских смартфон, который мог бы иметь успех у потребителя.

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Одна из крупнейших ИТ-компаний в России, Национальная Компьютерная Корпорация (НКК), заявила о том, что собирается выпустить и продать к концу 2023 года 100 тыс. "суверенных" смартфонов и планшетов, сообщает Wired. Издание опросило экспертов из РФ, что они думают по этому поводу. Оказалось, они не верят в успех "суверенного" смартфона.

В свою очередь, НКК планирует инвестировать $130 млн в этот проект и надеется к 2026 году захватить как минимум 10% российского рынка гаджетов. Однако у экспертов российского рынка остается открытым вопрос: на какой ОС будут функционировать "суверенные" устройства? Если на "вражеской" ОС Android, то наверняка США тут же перекроет доступ к сервисам Google, как это произошло с Huawei (после чего прибыль китайской компании упала сразу на 30% за прошедший год, — ред.). Если на "отечественной" Aurora OS (которая построена на базе финской Sailfish OS, — ред.), то телефоны AYYA T1 на ее основе продаются с 2022 года, однако популярности они не снискали до сих пор. К тому же, в декабре российское правительство отказалось выделить $292 млн, предназначенных для развития российской операционной системы.

Еще одной проблемой эксперты называют "железо" — чипы, необходимые для смартфонов. Китай и Россия уже давно находятся под санкциями США, и рассчитывать на то, что китайцы выделят свои мощности на производства заказов для российских смартфонов, не приходится.

Кстати, компания Smartekosistema, принадлежащая государственному гиганту "Ростех", до сих пор никак не может выпустить модель AYYA T2, потому что тайванский производитель чипов TSMC отказался с ними сотрудничать после того, как США, Япония и Нидерланды ввели очередной пакет технологических санкций против России за нападение на Украину.

[ + – ] "Ростех" так и не может выпустить новую версию своего смартфона AYYA T1 из-за санкций Фото: Скриншот

Кроме того, местные аналитики не верят в коммерческий успех всей этой затеи. Даже если удастся создать какой-либо "суверенный" смартфон, то его будут покупать только "турбо-патриоты". Остальные попросту не поймут – зачем им переходить с привычных и более дешевых Xiaomi, Realmi или Oppo на "исконно русский" аналог, который, по сути, будет собран из китайских комплектующих на местном заводе.

Да и параллельный рынок никуда не делся. Зажиточные россияне продолжают покупать по "серому" импорту все те же санкционные iPhone и Samsung, хотя они стали обходиться значительно дороже, чем раньше.

Ранее Фокус писал, что AliExpress лишил россиян дешевых дронов для ведения войны в Украине.