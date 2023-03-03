У Росії ніколи не зможуть створити "суверенний" смартфон: експерти пояснили чому

Після заяв про "імпортозаміщення" навіть місцеві експерти сумніваються в можливості створити російський смартфон, який міг би мати успіх у споживача.

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Одна з найбільших ІТ-компаній у Росії, Національна комп'ютерна корпорація (НКК), заявила про те, що збирається випустити й продати до кінця 2023 року 100 тис. "суверенних" смартфонів і планшетів, повідомляє Wired. Видання опитало експертів із РФ, що вони думають щодо цього. Виявилося, вони не вірять в успіх "суверенного" смартфона.

Зі свого боку, НКК планує інвестувати $130 млн у цей проєкт і сподівається до 2026 року захопити як мінімум 10% російського ринку гаджетів. Проте в експертів російського ринку залишається відкритим питання: на якій ОС функціонуватимуть суверенні пристрої? Якщо на "ворожій" ОС Android, то, напевно, США відразу перекриє доступ до сервісів Google, як це сталося з Huawei (після чого прибуток китайської компанії впав відразу на 30% за минулий рік, — ред.). Якщо на "вітчизняній" Aurora OS (яка побудована на базі фінської Sailfish OS, — ред.), то телефони AYYA T1 на її основі продаються з 2022 року, проте популярності вони не здобули досі. До того ж у грудні російський уряд відмовився виділити $292 млн, призначених для розвитку російської операційної системи.

Ще однією проблемою експерти називають "залізо" — чипи, необхідні для смартфонів. Китай і Росія вже давно перебувають під санкціями США, і розраховувати на те, що китайці виділять свої потужності на замовлення для російських смартфонів, не доводиться.

До речі, компанія Smartekosistema, що належить державному гіганту "Ростех", досі ніяк не може випустити модель AYYA T2, тому що тайванський виробник чипів TSMC відмовився з ними співпрацювати після того, як США, Японія та Нідерланди ввели черговий пакет технологічних санкцій проти Росії за напад на Україну.

[ + – ] "Ростех" так і не може випустити нову версію свого смартфона AYYA T1 через санкції Фото: Скриншот

Крім того, місцеві аналітики не вірять у комерційний успіх усієї цієї затії. Навіть якщо вдасться створити якийсь "суверенний" смартфон, то його купуватимуть лише "турбопатріоти". Інші просто не зрозуміють, навіщо їм переходити зі звичних і дешевших Xiaomi, Realmi або Oppo на "споконвічно російський" аналог, який, по суті, буде зібраний із китайських комплектуючих на місцевому заводі.

Та й паралельний ринок нікуди не подівся. Заможні росіяни продовжують купувати на "сірому" імпорті ті самі санкційні iPhone і Samsung, хоча вони стали обходитися значно дорожче, ніж раніше.

Раніше Фокус писав, що AliExpress позбавив росіян дешевих дронів для ведення війни в Україні.