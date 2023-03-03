У Росії неможливо буде купити смартфони дорожче за $300: санкції США діють

Нові санкції можуть торкнутися взагалі всіх пристроїв з американською електронною начинкою, а не лише тих, що виробляються на території США.

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Заборона на постачання в РФ гаджетів, вартість яких вище $300, змусила деяких посередників із Близького Сходу відмовити у допомозі російським дистриб'юторам і ритейлерам для так званого "паралельного імпорту". Про це заявили російські "Известия", посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, ведені урядом США проти Росії через розв'язану проти України війну, можуть стосуватися взагалі всіх пристроїв з електронікою, створеною за американськими технологіями. Це ж стосується гаджетів від виробників із Південної Кореї та Китаю.

Крім того представник керівництва юридичної компанії Enterprise Legal Solutions Юрій Федюкін сказав, що нові санкції транскордонні. Згідно з юридичними нормами, вони поширюються лише на компанії, зареєстровані в США. Проте за фактом стосуються всіх брендів, які мають активи на території Штатів. Так, під обмеження потрапляють Apple, Samsung, а також виробник з КНР Huawei.

Федюкін також заявив, що заборона на постачання смартфонів, вартість яких вища за $300, стосується практично всіх брендів. Однак у Мінпромторгу РФ зазначили, що вони не мають інформації про припинення поставок дистриб'юторами.

Російський виробник електроніки GS Group поділився, згідно з якою в 2022 році в РФ було поставлено 27,5 млн смартфонів. Це на 22% менше, ніж у 2021 році, а 75% усього ринку зайняли китайські бренди. Частка південнокорейських гаджетів компанії Samsung скоротилася з 32% до 14%. А ось частка "яблучних" пристроїв із 14,1% до 7,7%.

Раніше ми повідомляли про те, чому в Росії ніколи не зможуть створити "суверенний" смартфон. Після заяв про "імпортозаміщення", навіть місцеві експерти сумніваються у можливості створити російський смартфон, який міг би мати успіх у споживача.

Також нагадаємо, що в Росії тепер не можна користуватися "ворожим" софтом. Роскомнагляд уже відправив спеціальне попередження всім держорганам та організаціям країни.