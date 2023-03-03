У Росії тепер не можна користуватися "ворожим" софтом: які месенджери заборонили

Роскомнагляд вже відправив спеціальне попередження всім держорганам та організаціям країни.

Related video

З 1 березня в Росії почало діяти розпорядження Роскомнагляду про заборону використання іноземних месенджерів у своїй діяльності, повідомляє "Комерсант". Така заборона стала результатом внесення поправок до закону РФ "Про інформацію", де організаціям, що виконують "державні завдання", а також організаціям, що надають "банківські послуги", більше не можна передавати особисту інформацію через зарубіжні послуги.

Згідно з листом, який розіслав Роскомнагляд і копія якого міститься на його сайті, під забороною використання в державних та деяких приватних структур Росії опинилися такі месенджери та сервіси, як: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema та WeChat.

[ + – ] Роскомнагляд перерахував на своєму сайті заборонені для використання в РФ месенджери Фото: Скриншот

Головна претензія регулятора до цих сервісів у тому, що вони зберігають персональну інформацію російських користувачів за межами території РФ, а отже, спецслужбам країни їх складніше контролювати. Складніше, але не неможливо, зазначають кіберексперти. Вони попереджають, що якщо месенджер занесений до реєстру Роскомнагляду, це зовсім не означає, що дані користувача не зможе отримати ФСБ. Тож заборона на використання не дорівнює анонімності, кажуть експерти.

Раніше Фокус писав, що білоруські "Кіберпартизани" влаштували найбільший злом внутрішніх даних однієї зі структур Роскомнагляду. До мережі потрапили внутрішні документи ГРЧЦ, співробітники якого відстежують негативну інформацію про Путіна, російських чиновників, а також про воєнні злочини РФ в Україні.

Також, у розпорядженні хакерів і журналістів опинилася база даних відомства країни-агресора, включаючи листування та телефонні довідники працівників.