Цензура та зловживання особистою інформацією у ЗМІ: активісти злили документи Роскомнагляду (фото)

В розпорядженні хакерів та журналістів опинилася база даних відомства країни-агресорки, у тому числі листування та телефонні довідники працівників.

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Система цензури та пропаганди у РФ набертає обертів, а звичайних громадян можуть притягнути до відповідальності навіть за те, що вони називають війною повномасштабне вторгнення в Україну. Про це йдеться у матеріалі проєкту KibOrg News, в розпорядженні якого опинилася база даних "Роскомнагляду" на більш ніж 500 гігабайтів.

Редакція, отримавши доступ до листувань працівників відомства країни-агресорки, дізналася, наскільки співробітники турбуються за безпеку та захищеність даних організації. Проект зазначив, що наразі не планує оприлюднювати деталі особистого життя адміністратора "Роскомнагляду", а саме: прихильності до наркотичних речовин і подружніх зрад.

[ + – ] Злито листування співробітників "Роскомнагляду" [ + – ] Злито листування співробітників "Роскомнагляду"

В матеріалі проекту KibOrg News сказано, що інформаційне поле країни-агресорки складається саме з незначних або доволі резонансних переписувань історії, маніпулювання фактами. Окрім цього, пропагандисти в умовах війни активно створюють чутки про швидке падіння Києва після чергової "суперважливої" заяви російського президента. Ті ж медіа, що вважаються ліберально-опозиційними, які потенційно можуть зіпсувати суспільно-політичну думку у країні, тримає під суворим наглядом "Роскомнагляд".

Окрім постійного моніторингу та корегування інформаційного простору Росії під потреби чинної владної верхівки, вказана організація неупинно створює досьє на опозиційні ЗМІ незалежно від їх розміру та популярності.

[ + – ] "Роскомнагляд" створює досьє на ліберальні та опозиційні ЗМІ в РФ

Активісти зазначають, що ще одним важливим завданням "Роскомнагляду" є з’ясуванням стосунків з іноземними майданчиками для розгляду питань блокування Instagram-акаунтів Рамзана Кадирова. YouTube-акаунта пропагандистського каналу "Федерального агенства новостей", який повʼязаний з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, та з’ясувань причини блокування Twitter-акаунта російського посольства у Сирії.

Після окупації Криму, окрім випалювання кримськотатарської ідентичності, переслідування проукраїнських активістів та псування історичних пам’яток, на півострові були заблоковані майже усі опозиційні медіа. У якості помсти проект KibOrg News також публікує телефонні довідники співробітників "Роскомнагляду" для внутрішнього користування редакції 2022 року.

[ + – ] Оприлюднено телефонні довідники співробітників "Роскомнагляду"

Більш детально проаналізувати інформацію з бази даних "Роскомнагляду", обсяг якої становить понад 500 гігабайтів, можна за вказаним посиланням.

Зазначимо, що на початку лютого зʼявилася інформація про те, що хакери влаштували найбільший злом внутрішніх даних "Роскомнагляду".