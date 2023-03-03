Цензура и злоупотребление личной информацией в СМИ: активисты слили документы Роскомнадзора (фото)

В распоряжении хакеров и журналистов оказалась база данных ведомства страны-агрессора, включая переписку и телефонные справочники работников.

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Система цензуры и пропаганды в РФ набирает обороты, а обычных граждан могут привлечь к ответственности даже за то, что они называют войной полномасштабное вторжение в Украину. Об этом говорится в материале проекта KibOrg News, в распоряжении которого оказалась база данных "Роскомнадзора" на более чем 500 гигабайтов.

Редакция, получив доступ к перепискам работников ведомства страны-агрессора, узнала, насколько беспокоятся сотрудники за безопасность и защищенность данных организации. Проект отметил, что пока не планирует обнародовать детали личной жизни администратора "Роскомнадзора", а именно: пристрастия к наркотическим веществам и супружеским изменам.

[ + – ] Слита переписка сотрудников "Роскомнадзора" [ + – ] Слита переписка сотрудников "Роскомнадзора"

В материале проекта KibOrg News говорится, что информационное поле страны-агрессора состоит именно из незначительных или достаточно резонансных переписываний истории, манипулирования фактами. Кроме того, пропагандисты в условиях войны активно создают слухи о скором падении Киева после очередного "суперважного" заявления российского президента. Те же медиа, которые считаются либерально-оппозиционными, которые могут испортить общественно-политическое мнение в стране, держит под строгим наблюдением "Роскомнадзора".

Кроме постоянного мониторинга и корректировки информационного пространства России под нужды действующей власти, указанная организация непрерывно создает досье на оппозиционные СМИ независимо от их размера и популярности.

[ + – ] "Роскомнадзор" создает досье на либеральные и оппозиционные СМИ в РФ

Активисты отмечают, что еще одной важной задачей "Роскомнадзора" является выяснение отношений с иностранными площадками для рассмотрения вопросов блокирования Instagram-аккаунтов Рамзана Кадырова. YouTube-аккаунта пропагандистского канала "Федерального агентства новостей", связанного с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и выяснений причины блокирования Twitter-аккаунта российского посольства в Сирии.

После оккупации Крыма, кроме выжигания крымскотатарской идентичности, преследования проукраинских активистов и порчи исторических памятников, на полуострове были заблокированы почти все оппозиционные медиа. В качестве мести проект KibOrg News также публикует телефонные справочники сотрудников "Роскомнадзора" для внутреннего использования редакции 2022 года.

[ + – ] Обнародованы телефонные справочники сотрудников "Роскомнадзора"

Более подробно проанализировать информацию из базы данных "Роскомнадзора", объем которой составляет более 500 гигабайтов, можно по указанной ссылке.

Отметим, что в начале февраля появилась информация о том, что хакеры устроили наибольший взлом внутренних данных "Роскомнадзора".