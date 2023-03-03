Цензура и злоупотребление личной информацией в СМИ: активисты слили документы Роскомнадзора (фото)
В распоряжении хакеров и журналистов оказалась база данных ведомства страны-агрессора, включая переписку и телефонные справочники работников.
Система цензуры и пропаганды в РФ набирает обороты, а обычных граждан могут привлечь к ответственности даже за то, что они называют войной полномасштабное вторжение в Украину. Об этом говорится в материале проекта KibOrg News, в распоряжении которого оказалась база данных "Роскомнадзора" на более чем 500 гигабайтов.
Редакция, получив доступ к перепискам работников ведомства страны-агрессора, узнала, насколько беспокоятся сотрудники за безопасность и защищенность данных организации. Проект отметил, что пока не планирует обнародовать детали личной жизни администратора "Роскомнадзора", а именно: пристрастия к наркотическим веществам и супружеским изменам.
В материале проекта KibOrg News говорится, что информационное поле страны-агрессора состоит именно из незначительных или достаточно резонансных переписываний истории, манипулирования фактами. Кроме того, пропагандисты в условиях войны активно создают слухи о скором падении Киева после очередного "суперважного" заявления российского президента. Те же медиа, которые считаются либерально-оппозиционными, которые могут испортить общественно-политическое мнение в стране, держит под строгим наблюдением "Роскомнадзора".
Кроме постоянного мониторинга и корректировки информационного пространства России под нужды действующей власти, указанная организация непрерывно создает досье на оппозиционные СМИ независимо от их размера и популярности.
Активисты отмечают, что еще одной важной задачей "Роскомнадзора" является выяснение отношений с иностранными площадками для рассмотрения вопросов блокирования Instagram-аккаунтов Рамзана Кадырова. YouTube-аккаунта пропагандистского канала "Федерального агентства новостей", связанного с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и выяснений причины блокирования Twitter-аккаунта российского посольства в Сирии.
После оккупации Крыма, кроме выжигания крымскотатарской идентичности, преследования проукраинских активистов и порчи исторических памятников, на полуострове были заблокированы почти все оппозиционные медиа. В качестве мести проект KibOrg News также публикует телефонные справочники сотрудников "Роскомнадзора" для внутреннего использования редакции 2022 года.
Более подробно проанализировать информацию из базы данных "Роскомнадзора", объем которой составляет более 500 гигабайтов, можно по указанной ссылке.
Отметим, что в начале февраля появилась информация о том, что хакеры устроили наибольший взлом внутренних данных "Роскомнадзора".