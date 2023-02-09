Следят за всеми: хакеры устроили крупнейший взлом внутренних данных Роскомнадзора, — СМИ

По словам журналистов, в сеть попали внутренние документы ГРЧЦ, сотрудники которого отслеживают негативную информацию о Путине, российских чиновниках, а также о военных преступлениях РФ в Украине.

Related video

Белорусские "Киберпартизаны" устроили крупнейший взлом внутренних данных одной из структур Роскомнадзора. Речь идет о Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ). Об этом пишет ЧТД.

Сообщается, что в сеть утекло большое количество внутренних документов учреждения. На сайте Главного радиочастотного центра говорится, что главная задача структуры состоит в обеспечении надлежащего использования радиочастот.

Российское издание "Медиазона" пишет, что ГРЧЦ также занимается мониторингом Интернета для выявления в нем опасных для российских властей публикации. Речь идет не только о различных постах о войне с Украиной или критике политики Кремля, но и о мемах про президента РФ Владимира Путина, негативные отзывы о его визитах в регионы.

В материале сказано, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, война стала главным поводом для критики российского президента. Так, сотрудники ГРЧЦ отслеживают публикации как известных СМИ, так и анонимных каналов в Telegram, которые распространяют нарративы о том, что Россия виновата в войне с Украиной.

"Больше всего Путина критиковали осенью прошлого года в связи с мобилизацией, его 70-летним юбилеем и взрывом на Крымском мосту. В тот период времени сотрудники ГРЧЦ находили более тысячи критических сообщений о президенте еженедельно", — пишут журналисты.

Сообщается, что также в ГРЧЦ отслеживают информацию о болезни Путина.

По словам политолога Аббаса Галлямова, любой режим может быть устойчивым только в том случае, если он опирается на поддержку значимой группы избирателей. Он уверен, что на основе отчетов ГРЧЦ власти РФ принимают решения о том, как бороться с внутренними угрозами для себя.

"Ты видишь информационную угрозу, и ты принимаешь решение, как ее купировать, как с ней бороться", — сказал он.

Издание пишет, что россияне ищут негативные материалы о Владимире Путине по следующим запросам: "плешивый карлик", "пуйло", "ПутинВор", "Крошка Цахес", "главный коррупционер". Кроме того, слово "дворец" также относят к ряду оскорбительных в сторону Путина.

По словам журналистов, все отчеты ГРЧЦ направляются непосредственно в Роскомнадзор, а также еще нескольким получателям, которых не удалось идентифицировать.

Также в материале говорится, что сотрудники ГРЧЦ следят за тем, что думают россияне по поводу следующих тем:

Мобилизация и потери российской армии на войне с Украиной. За этим слежка происходит ежедневно. Отслеживаются публикации о военных преступлениях ВС РФ, а также антивоенные сообщения.

Настроения на оккупированных территориях Украины. Сообщается, что в захваченных территориях Украины практически не осталось СМИ, которые могли бы правдиво освещать тему войны.

Протесты в России и стабильность в российском обществе. Также протестные настроения отслеживаются в Крыму, особенно в Севастополе. Ежедневные отчеты о "дестабилизации российского общества" составляются как минимум с 2020 года.

Негатив о российских чиновниках. Роскомнадзор блокирует информацию о чиновниках, которая ему не нравится.

Ранее Фокус писал, что в Гааге опубликовали перехват разговора Путина с главарем "ЛНР". Во время разговора Путин интересовался военной составляющей и обещал "помочь". В свою очередь, главарь луганских террористов говорил про Медведчука.

Еще напомним, что разведка Эстонии заявила, что Путин играет на время, считая, что Киев и Запад устанут раньше РФ. Руководство Кремля готовится к долгосрочной войне с целью истощения Украины и Европы. Война душит российскую экономику, а желаемых результатов добиться не получается.