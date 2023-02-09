Стежать за всіма: хакери влаштували найбільший злом внутрішніх даних Роскомнагляду, — ЗМІ

За словами журналістів, до мережі потрапили внутрішні документи ГРЧЦ, співробітники якого відстежують негативну інформацію про Путіна, російських чиновників, а також про військові злочини РФ в Україні.

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Білоруські "Кіберпартизани" влаштували найбільший злом внутрішніх даних однієї зі структур Роскомнагляду. Йдеться про Головний радіочастотний центр (ГРЧЦ). Про це пише ЧТД.

Повідомляється, що в мережу вибігла велика кількість внутрішніх документів установи. На сайті Головного радіочастотного центру йдеться, що головне завдання структури полягає у забезпеченні належного використання радіочастот.

Російське видання "Медіазона" пише, що ГРЧЦ також займається моніторингом Інтернету для виявлення в ньому небезпечної для російської влади публікації. Йдеться не лише про різні посади про війну з Україною чи критику політики Кремля, а й про меми про президента РФ Володимира Путіна, негативні відгуки про його візити до регіонів.

У матеріалі сказано, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України війна стала головним приводом для критики російського президента. Так, співробітники ГРЧЦ відстежують публікації як відомих ЗМІ, так і анонімних каналів у Telegram, які розповсюджують наративи про те, що Росія винна у війні з Україною.

"Найбільше Путіна критикували восени минулого року у зв'язку з мобілізацією, його 70-річним ювілеєм і вибухом на Кримському мосту. На той час співробітники ГРЧЦ знаходили понад тисячу критичних повідомлень про президента щотижня", — пишуть журналісти.

Повідомляється, що також у ГРЧЦ відстежують інформацію про хворобу Путіна.

За словами політолога Аббаса Галлямова, будь-який режим може бути стійким лише в тому випадку, якщо він спирається на підтримку значної групи виборців. Він упевнений, що на основі звітів ГРЧЦ влада РФ приймає рішення про те, як боротися з внутрішніми загрозами для себе.

"Ти бачиш інформаційну загрозу, і ти приймаєш рішення, як її усунути, як з нею боротися", — сказав він.

Видання пише, що росіяни шукають негативні матеріали про Володимира Путіна за такими запитами: "плешовий карлик", "пуйло", "ПутінЗлодій", "Крихітка Цахес", "головний корупціонер". Крім того, слово "палац" також відносять до низки образливих у бік Путіна.

За словами журналістів, усі звіти ГРЧЦ надсилаються безпосередньо до Роскомнагляду, а також ще кількох отримувачів, яких не вдалося ідентифікувати.

Також у матеріалі йдеться, що співробітники ГРЧЦ стежать за тим, що думають росіяни щодо наступних тем:

Мобілізація та втрати російської армії на війні з Україною. За цим стеження відбувається щодня. Відстежуються публікації про воєнні злочини ЗС РФ, а також антивоєнні повідомлення.

Настрою на окупованих територіях України. Повідомляється, що у захоплених територіях України практично не залишилося ЗМІ, які могли б правдиво висвітлювати тему війни.

Протести у Росії стабільність у суспільстві. Також протестні настрої відстежуються у Криму, особливо у Севастополі. Щоденні звіти про "дестабілізацію російського суспільства" складаються як мінімум з 2020 року.

Негатив про російських чиновників. Роскомнагляд блокує інформацію про чиновників, яка йому не подобається.

Раніше Фокус писав, що в Гаазі опублікували перехоплення розмови Путіна з ватажком ЛНР. Під час розмови Путін цікавився військовою складовою та обіцяв "допомогти". Своєю чергою ватажок луганських терористів говорив про Медведчука.

Ще нагадаємо, що розвідка Естонії заявила, що Путін грає на якийсь час, вважаючи, що Київ і Захід втомляться раніше за РФ. Керівництво Кремля готується до довгострокової війни з метою виснаження України та Європи. Війна душить російську економіку, а бажаних результатів досягти не виходить.