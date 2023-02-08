Путін грає на час, вважаючи, що Київ та Захід втомляться раніше за РФ, — розвідка Естонії

Керівництво Кремля готується до довготривалої війни з метою виснаження України та Європи. Війна душить російську економіку, а бажаних результатів досягти не виходить.

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Амбітний Путін готовий знову й знову мобілізувати населення та забути про відносини з Європою, але від цілі захопити українські території не відмовляється. Про це повідомила естонська розвідка у своєму щорічному звіті.

"Завзята імперіалістична позиція Росії до своїх сусідів зберігається, і страх росіян перед мобілізацією перевершує відчуття відповідальності за геноцид, скоєний їхніми земляками", — йдеться у світі.

Росія планує розгорнути мобілізовані резерви наприкінці у першій половині 2023 року у новому наступі, попереджають естонські розвідники.

Також розвідники повідомляють, що Путін сподівається довести Україну бомбардуваннями до столу перемовин. Росія дотримується думки, що час — на її боці, бо Україна та її партнери не готові до затяжного конфлікту. Кремль, за даними розвідки Естонії, планує додаткову мобілізацію для підтримки війни.

[ + – ] Нездійсненні амбіції Росії

"Росія була набагато амбітнішою у 2013-14 роках, ніж офіційно визнав Кремль. За інформацією EFIS, Росія планувала окупувати 11 регіонів України", — стверджується в щорічному звіті.

Як повідомляє естонська розвідка, Росія готова продовжувати підвищувати ставки: подальшою мобілізацією чи розширенням тактики терору проти цивільного населення. Застосування тактичної ядерної зброї в Україні розвідники оцінили як малоймовірне.

"Росія продовжує тримати "ядерну карту" на столі як інструмент антизахідного важеля, щоб вселити страх перед війною і відмовити західні країни від допомоги Україні", — пояснили у звіті.

У вступ Білорусі у російсько-українську війну естонці не вірять. На їхню думку, мета Білорусі — зменшити тиск з боку Росії. Саме тому білоруська влада підтримує РФ морально, матеріально та матеріально-технічним забезпеченням, у тому числі дозволяючи вільне використання її території для маневрів та завдання ударів по Україні. Та розвідка Естонії впевнена, що білоруські збройні сили не бажають втручатись у військові операції на українських територіях.

"Війна непопулярна у білоруському суспільстві, і повідомлення про високі жертви на фронті зміцнюють цю позицію. Білоруські збройні сили значною мірою покладаються на призовників, і відправлення їх на війну загрожуватиме стабільності режиму. (…) Лукашенко не може бути впевненим, що у разі відряджання на Україну його контрактники не покинуть і не приєднаються до білоруських добровольців, які борються на українській стороні", — пояснюють позицію Білорусі у звіті.

Проблеми у Путіна виникають і на вже окупованих територіях. Кадрів не вистачає, а ставлення українців до тимчасової влади складно назвати дружнім. Загарбники не були готові до такого неприйняття російського режиму місцевими мешканцями.

"Окупаційна влада скаржиться, що подання заяви на російські паспорти утруднено, банки не працюють, є нестача вчителів, і по телебаченню транслюється лише "українська пропаганда". Існує також брак ліків та побоювання з приводу подолання труднощів узимку. (…) Здатність Росії заявити про себе на окупованих територіях виявилася такою ж недостатньою, як і її загальна здатність загрожувати Україні", — розповідають у звіті розвідники Естонії.

У щорічному звіті естонської розвідки не забули й про кризу Росії у зовнішній політиці. Російські дипломати не були готові до повномасштабного вторгнення та різкої зміни ставлення до них на міжнародній арені через це.

"Роль російських дипломатів у країнах зводиться до одноманітного повторення пропагандистської брехні. Російські посли, опинившись у відключенні інформації, регулярно змушені імпровізувати на міжнародних зустрічах. З 24 лютого нові щоденні проблеми російських дипломатів включають занепокоєння про те, що вони не знають, чи отримають вони свою щомісячну зарплату на свій банківський рахунок або, якщо ні, у якого колеги мають позичати гроші", — повідомляє розвідка Естонії.

Раніше естонська розвідка вже ділилась прогнозами щодо того, коли у Росії закінчаться ракети. Про це 28 січня писав Фокус. Усе залежить від двох факторів, на думку розвідників: здатності виробляти нові ракети та запасів старих.

Також 1 лютого Фокус повідомляв про встановлення в Естонії пам’ятника Володимиру Зеленському. Статую президента України з піску створила громада міста Тирва, стояти вона буде до перемоги України. Величезна скульптура виготовлена в стилі статуї Свободи.