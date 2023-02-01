В Естонії встановили величезну скульптуру Зеленського у вигляді статуї Свободи (фото)

Пам'ятник українському президентові з піску створила громада міста Тирва, він стоятиме до перемоги України. Подивитися на інсталяцію приїхала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

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В Естонії у місті Тирва створили величезну скульптуру президента України Володимира Зеленського, котрий тримає український герб. Вона виконана в стилі американської статуї Свободи. Її показала прем'єр-міністерка країни Кая Каллас на своїй сторінці в Instagram.

Гігантська пам'ятка створена з піску, її мають намір зберегти до перемоги нашої країни у війні з РФ.

За словами Каї Каллас, скульптуру створила громада Тирви. Політикиня також зазначила, що естонці допомагають Україні різними способами: плетуть захисні сітки, створюють окопні свічки.

"Підтримка естонцями України непохитна — ознаки цього видно всюди в Естонії, люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають іншим способом. Місцеві жителі в Тирві створили Парк Свободи, присвячений Україні, з монументальною піщаною скульптурою президента Зеленського. Вони мають намір зберегти його до тих пір, доки Україна не переможе у війні", — написала вона.

Нагадаємо, 26 січня в Міноборони розповіли, що Естонія направила Німеччині запит на постачання в Україну касетних боєприпасів, про які попросили представники ЗСУ. Таллінн не бачить проблеми в передачі цього озброєння, тому що обидві сторони використовують ці боєприпаси.

23 січня ЗМІ писали, що Естонія може перекрити Фінську затоку для російських суден. Офіційно в Таллінні заперечують, що запровадження такої зони пов'язане з антиросійськими санкціями.