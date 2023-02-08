Путин играет на время, считая, что Киев и Запад устанут раньше РФ, — разведка Эстонии.

Руководство Кремля готовится к долгосрочной войне с целью истощения Украины и Европы. Война душит российскую экономику, а желаемых результатов добиться не получается.

Related video

Амбициозный Путин готов снова и снова мобилизовать население и забыть об отношениях с Европой, но от цели захватить украинские территории не отказывается. Об этом сообщила эстонская разведка в своем ежегодном отчете.

"Упорная империалистическая позиция России к своим соседям сохраняется, и страх россиян перед мобилизацией превосходит чувство ответственности за геноцид, совершенный их земляками", — говорится в отчете.

Россия планирует развернуть мобилизованные резервы в конце первой половины 2023 года в новом наступлении, предупреждают эстонские разведчики.

Также разведчики сообщают, что Путин надеется привести Украину бомбардировками до стола переговоров. Россия придерживается мнения, что время на ее стороне, потому что Украина и ее партнеры не готовы к затяжному конфликту. Кремль, по данным разведки Эстонии, планирует дополнительную мобилизацию для поддержки войны.

[ + – ] Невыполнимые амбиции России

"Россия была гораздо амбициознее в 2013-14 годах, чем официально признал Кремль. По информации EFIS, Россия планировала оккупировать 11 регионов Украины", — утверждается в ежегодном отчете.

Как сообщает эстонская разведка, Россия готова продолжать повышать ставки: дальнейшей мобилизацией или расширением тактики террора против гражданского населения. Применение тактического ядерного оружия в Украине разведчики оценили как маловероятное.

"Россия продолжает держать "ядерную карту" на столе как инструмент антизападного рычага, чтобы внушить страх перед войной и отговорить западные страны от помощи Украине", — пояснили в отчете.

Во вступление Беларуси в российско-украинскую войну эстонцы не верят. По их мнению, цель Беларуси – уменьшить давление со стороны России. Именно поэтому белорусские власти поддерживают РФ морально, материально и материально-техническим обеспечением, в том числе позволяя свободное использование ее территории для маневров и нанесения ударов по Украине. Разведка Эстонии уверена, что белорусские вооруженные силы не желают вмешиваться в военные операции на украинских территориях.

"Война непопулярна в белорусском обществе, и сообщения о высоких жертвах на фронте укрепляют эту позицию. Белорусские вооруженные силы в значительной степени полагаются на призывников, и отправка их на войну будет угрожать стабильности режима. (…) Лукашенко не может быть уверен, что в случае командировки в Украину его контрактники не покинут и не присоединятся к белорусским добровольцам, борющимся на украинской стороне", — объясняют позицию Беларуси в отчете.

Проблемы у Путина возникают и на уже оккупированных территориях. Кадров не хватает, а отношение украинцев к временным властям сложно назвать дружеским. Захватчики не были готовы к такому неприятию российского режима местными жителями.

"Оккупационные власти жалуются, что подача заявлений на российские паспорта затруднена, банки не работают, есть недостаток учителей, и по телевидению транслируется только "украинская пропаганда". Существует также нехватка лекарств и опасения по поводу преодоления трудностей зимой. (…) Способность России заявить о себя на оккупированных территориях оказалась такой же недостаточной, как и ее общая способность угрожать Украине", — рассказывают в отчете разведчики Эстонии.

В ежегодном отчете эстонской разведки не забыли и о кризисе России во внешней политике. Российские дипломаты не были готовы к полномасштабному вторжению и резкому изменению отношения к ним на международной арене из-за этого.

Роль российских дипломатов в странах сводится к однообразному повторению пропагандистской лжи. Российские послы, оказавшись в отключении информации, регулярно вынуждены импровизировать на международных встречах. С 24 февраля новые ежедневные проблемы российских дипломатов включают беспокойство о том, что они не знают, получат ли они свою ежемесячную зарплату на свой банковский счет или, если нет, у какого коллеги должны занимать деньги", — сообщает разведка Эстонии.

Ранее эстонская разведка уже делилась прогнозами по поводу того, когда в России закончатся ракеты. Об этом 28 января писал Фокус. Все зависит от двух факторов, по мнению разведчиков: способности производить новые ракеты и запасов старых.

Также 1 февраля Фокус сообщал об установке в Эстонии памятника Владимиру Зеленскому. Статую президента Украины из песка создала община города Тирва, стоять она будет до победы Украины. Огромная скульптура сделана в стиле статуи Свободы.