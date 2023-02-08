Слідство щодо MH17: у Гаазі опублікували перехоплення розмови Путіна з ватажком "ЛНР" (відео)

Під час розмови Путін цікавився військовою складовою та обіцяв "допомогти". Зі свого боку ватажок луганських терористів говорив про Медведчука.

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Міжнародна слідча група, що вивчає загибель рейсу МН17 2014, на пресконференції в Гаазі оприлюднила перехоплення розмови російського президента Володимира Путіна з Ігорем Плотницьким, ексватажком "ЛНР". Розмова датована 15 листопада 2017 року. Про це повідомляється у звіті слідства.

Під час розмови Путін насамперед цікавився військовою складовою, ставив питання про те, як проходять бойові зіткнення.

"Загострення періодично є, але це саме періодично викликано зміною дислокації різних військових частин, але таких, особливо жорстоких, поки, слава Богу, не було", — відповів Плотницький на прохання Путіна оцінити воєнний стан.

Плотницький, зі свого боку, наголошував на низькому рівні життя на захопленій бойовиками території та висловився на підтримку пропозиції Медведчука про обмін військовополоненими.

"Я вже й Олександру Володимировичу сказав, можливо ми тоді, я попрошу колег, які постараються вам допомогти в різних напрямках, щоб вони мені додатково доповіли, що там відбувається", — сказав Путін. Плотницький також попросив про особисту зустріч із главою Кремля.

Насамперед особисті бесіди Путіна з людьми з "Л/ДНР" не публікувалися.

Розслідували в Гаазі стверджують, що глава Кремля дав добро на постачання в "ДНР" зенітно-ракетної системи "Бук", з якої бойовики згодом випустили ракету по малайзійського "боїнгу".

Але поки немає достатніх доказів, щоб ініціювати якесь нове розслідування. На цей час слідство досягло своєї межі та призупинено.

До того ж поки Путін залишається президентом РФ, він має імунітет, який захищає від кримінального переслідування, і він не може бути підозрюваним.

Реакція України

"Те, про що всі українці знали давно, сьогодні прозвучало офіційно як висновок спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17", — прокоментували цю подію в Офісі Генпрокурора України, додавши, що саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням "ДНР" та "ЛНР", що стало першопричиною трагедії MH17.

Нагадаємо, що у екслідерів "ЛДНР" знайшлися паспорти, які видавалися в російському розвідвідомстві, імовірно в ГРУ. Ексватажки бойовиків, такі як Ігор Плотницький, використали їх як прикриття для реєстрації на авіарейси.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв забезпечити поразку Путіну вже цього року.