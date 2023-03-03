В России теперь нельзя пользоваться "вражеским" софтом: какие мессенджеры запретили

Роскомнадзор уже отправил специальное предупреждение всем госорганам и организациям страны.

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С 1 марта в России стало действовать распоряжение Роскомнадзора о запрете использования иностранных мессенджеров в своей деятельности, сообщает "Коммерсант". Такой запрет стал результатом внесения поправок в закон РФ "Об информации", где организациям выполняющим "государственные задания", а также организациям предоставляющие "банковские услуги" больше нельзя передавать личную информацию через зарубежные сервисы.

Согласно письму, которое разослал Роскомнадзор и копия которого содержится на его сайте, под запретом использования в государственных и некоторых приватных структур России оказались такие мессенджеры и сервисы, как: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.

[ + – ] Роскомнадзор перечислил на своем сайте запрещенные для использования в РФ мессенджеры Фото: Скриншот

Главная претензия регулятора к этим сервисам в том, что они хранят персональную информацию российских пользователей за пределами территории РФ, а значит спецслужбам страны их сложнее контролировать. Сложнее, но не невозможно, отмечают киберэксперты. Они предупреждают, что если мессенджер занесен в реестр Роскомнадзора, это совсем не значит, что данные пользователя не сможет получить ФСБ. Так что запрет на использование не равен анонимности, говорят эксперты.

Ранее Фокус писал, что белорусские "Киберпартизаны" устроили крупнейший взлом внутренних данных одной из структур Роскомнадзора. В сеть попали внутренние документы ГРЧЦ, сотрудники которого отслеживают негативную информацию о Путине, российских чиновниках, а также о военных преступлениях РФ в Украине.

Так же, в распоряжении хакеров и журналистов оказалась база данных ведомства страны-агрессора, включая переписку и телефонные справочники работников.