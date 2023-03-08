Німецький виробник шин Continental продає свої активи та йде з РФ

У компанії заявили, що працюють над контрольованим виходом із російського ринку у зв'язку з російською агресією проти України. Процес продажу активів перебуває на "просунутій стадії".

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Німецький виробник шин Continental перебуває на просунутій стадії продажу своїх активів у Росії. Про це компанія повідомила сьогодні, 8 березня.

Там заявили, що війна Росії проти України є причиною цього, але вихід компанії з російського ринку не може бути різким — це процес.

"Ми працюємо над контрольованим виходом із російського ринку. Він передбачає продаж наших бізнес-активів у Росії, таких як завод у Калузі. Ми тут уже на просунутій стадії процесу продажу, але регуляторні дозволи, необхідні для забезпечення успішного завершення угоди, ще не отримали", — розповів Ніколай Сетцер, голова правління та гендиректор Continental.

Потужність російського підприємства складає близько 4 млн шин на рік, там випускали шини під марками Continental, Gislaved і Matador.

Continental призупинила роботу в Калузі через російську агресію проти України та зупинила постачання своєї продукції в Росію ще у березні 2022 року.

3 березня в уряді США заявили, що в Росії неможливо буде купити смартфони дорожчі за $300. Нові санкції можуть торкнутися взагалі всіх пристроїв із американською електронною начинкою, а не лише тих, що виробляються на території США.

Також нагадаємо, що в Росії тепер не можна користуватися "ворожим" софтом. Роскомнагляд уже відправив спеціальне попередження всім держорганам і організаціям країни.

До речі, війна Росії проти України змусила європейську спільноту запровадити міжнародні санкції проти агресора, щоб позбавити російську економіку можливість заробляти гроші для продовження воєнних дій. У підсумку у 2023 року доходи РФ від експорту нафти й газу знизяться на 50% порівняно з 2022 роком, до позначки 40 млрд дол. на квартал.

Водночас, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, енергетичні санкції, які були введені Євросоюзом проти РФ за її агресію проти України, обходяться Москві в 160 млн євро на день, і цей тиск лише посилюватиметься запровадженням нових заходів.