Німецькі автовиробники показали рекордний прибуток після виходу з російського ринку

Незважаючи на збитки після виходу з ринку РФ Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz і Daimler Truck відзвітували про рекордні доходи в 2022 році. Також прогнозується подальше збільшення виручки у 2023 році.

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Німецькі автовиробники Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz і Daimler Truck отримали рекордний прибуток у 2022 році. Про це повідомили на сайті DW.

Вихід із російського ринку не завадив покращити фінансові показники для деяких автовиробників. Бренди BMW та Daimler Truck принесли рекордний прибуток у 2022 році, у Mercedes-Benz — рекордно висока норма прибутку, а у Volkswagen — рекордний розмір дивідендів.

BMW одразу після вторгнення Росії в Україну пішли з російського ринку. Незважаючи на це, чистий прибуток збільшився аж на 49% і досяг 19,6 млрд доларів.

Компанія Daimler Truck, на відміну від багатьох інших автовиробників, не заморозила свій бізнес в РФ, а повністю залишила ринок. Через це збиток становив майже 210 млн євро.

За 2022 рік виторг Daimler Truck склав 53,6 млрд доларів. Це на 28% більше порівняно з показниками 2021 року.

Mercedes-Benz у 2022 році вдалося збільшити кількість проданих легкових автомобілів на 5%, а комерційних авто — на 8%. Загальний прибуток збільшився на 34% (15,6 млрд доларів) порівняно з 2021 роком. Норма прибутку під час продажу легкових авто досягла 14,6%, що стало рекордом для бренду.

Volkswagen змогли наростити обсяг продажів своїх автомобілів у Німеччині, США та Китаї. Це дозволило висунути пропозицію про збільшення розміру дивідендів за привілейованими акціями із 7,97 доларів до рекордних 9,24 доларів.

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Також керівництво Volkswagen оптимістично оцінило перспективи на 2023 рік. Виторг планують збільшити на 10-15%, а глобальні обсяги продажів довести з 8,3 млн до 9,5 млн автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали країни, з яких українці привезли найбільше підтриманих автомобілів за лютий.