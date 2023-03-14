З яких країн українці привозять найбільше вживаних автомобілів — статистика

Найчастіше українці привозять вживані автомобілі зі США та країн Євросоюзу. У Фінляндії середня вартість імпортованих авто виявилася найнижчою.

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Експерти назвали країни, з яких українці привезли найбільше вживаних автомобілів за лютий. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Після скасування "нульового" розмитнення імпорт авто з пробігом з-за кордону суттєво знизився. Проте українці стабільно привозять близько 10 тисяч легкових автомобілів щомісяця.

З вересня по грудень 2022 року в Україні зареєстрували 60,8 тисячі автомобілів з інших країн. У період із січня по лютий — ще 20,2 тисячі.

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З яких країн в Україну імпортували найбільше вживаних автомобілів?

США залишаються одним з найбільших імпортерів вживаних автомобілів в Україну Фото: Facebook

За останні шість місяців в Україну імпортували 81 тисячу автомобілів. З них 49,7 тисячі авто привезли з країн Європейського Союзу, і ще 24,3 тисячі — з країн Америки.

Найбільшими експортерами автомобілів з пробігом в Україну з вересня по лютий 2022 року стали США (23,9 тисячі авто), Польща (16,4 тисячі авто) та Німеччина (14,3 тисячі авто).

ТОП-20 країн за кількістю імпортованих вживаних автомобілів в Україну:

США — 23 903 авто Польща — 16 427 авто Німеччина — 14 318 авто Великобританія — 3 294 авто Нідерланди — 2 915 авто Литва — 2 877 авто Естонія — 2 753 авто Китай — 1 963 авто Франція — 1 722 авто Швейцарія — 1 477 авто Норвегія — 1 307 авто Бельгія — 1 241 авто Чехія — 983 авто Південна Корея — 885 авто Словаччина — 874 авто Данія — 612 авто Грузія — 580 авто Швеція — 461 авто Канада — 352 авто Фінляндія — 313 авто

Скільки грошей витратили українці на вживані автомобілі з інших країн?

Українці витратили 21,1 млрд грн на вживані автомобілі з інших країн з вересня 2022 по січень 2023 року Фото: УНІАН

З вересня 2022 до січня 2023 року українці купили в інших країнах уживаних автомобілів сумарною митною вартістю 21,1 млрд грн (577 млн доларів). З них за січень-лютий 2023 року – 5,2 млрд грн (142 млн доларів).

Найбільше грошей заплатили за легкові авто зі США (близько 9 млрд грн/244,7 млн доларів). На автомобілі з Польщі українці витратили за останні 6 місяців 2,9 млрд грн (78,8 млн доларів). На третьому місці розташувалася Німеччина (2,4 млрд грн/65,3 млн доларів).

ТОП-20 країн, в яких українці витратили найбільше грошей на вживані автомобілі:

США — 9,02 млрд грн Польща – 2,9 млрд грн Німеччина — 2,38 млрд грн Китай — 2,17 млрд грн Литва — 0,43 млрд грн Великобританія — 0,41 млрд грн Норвегія — 0,4 млрд грн Нідерланди — 0,38 млрд грн Естонія — 0,33 млрд грн Бельгія — 0,31 млрд грн Словаччина — 0,31 млрд грн Південна Корея — 0,3 млрд грн Франція — 0,23 млрд грн Грузія — 0,2 млрд грн Швейцарія — 0,19 млрд грн Чехія — 0,15 млрд грн Угорщина — 0,13 млрд грн Канада — 0,13 млрд грн Гонконг — 0,12 млрд грн Данія — 0,1 млрд грн

В яких країнах найдешевші вживані автомобілі?

У Фінляндії найнижча середня вартість уживаних автомобілів, що імпортуються в Україну Фото: Pixabay

Найдорожчі вживані автомобілі українці привозили з ОАЕ. Середня вартість авто з пробігом із цієї країни склала 31,3 тис. доларів.

Друге місце за дорожнечею старих автомобілів зайняв Китай (середня вартість авто 30,4 тис. доларів). На третьому місці розташувалася Угорщина (14,6 тисяч доларів).

Найдешевшими країнами за середньою вартістю імпортованих в Україну автомобілів з пробігом виявились Фінляндія, Латвія, Естонія та Великобританія.

Середня вартість вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну:

Фінляндія — 2 854 долари Латвія — 3 122 долари Естонія — 3 232 долари Великобританія — 3 384 долари Швейцарія — 3 548 доларів Нідерланди — 3 585 доларів Франція — 3 721 долар Болгарія — 3 912 доларів Швеція — 4 045 доларів Литва — 4 129 доларів Чехія — 4 220 доларів Німеччина — 4 543 долари Данія — 4 632 долари Польща – 4 830 доларів Італія — 5 692 долари Іспанія — 5 802 долари Бельгія — 6 891 долар Норвегія — 8 294 долари Румунія — 8 529 доларів Японія — 8 820 доларів Грузія — 9 385 доларів Південна Корея — 9 385 доларів Канада — 9 734 долари Словаччина — 9 766 доларів Австрія — 10 316 доларів США — 10 317 доларів Словенія — 12 438 доларів Люксембург — 13 115 доларів Угорщина — 14 586 доларів Китай — 30 394 долари ОАЕ — 31 272 долари

Раніше Фокус розповів, з яких країн українці імпортували найбільше автомобілів у 2022 році.