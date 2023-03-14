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З яких країн українці привозять найбільше вживаних автомобілів — статистика

Імпорт, Авто, Автомобілі, Україна, Вживані авто, Європа, США, Пробіг, Статистика, Українці, Гроші
Фото: autoua.net | Українці стабільно імпортують близько 10 тисяч вживаних автомобілів щомісяця

Найчастіше українці привозять вживані автомобілі зі США та країн Євросоюзу. У Фінляндії середня вартість імпортованих авто виявилася найнижчою.

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Експерти назвали країни, з яких українці привезли найбільше вживаних автомобілів за лютий. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Після скасування "нульового" розмитнення імпорт авто з пробігом з-за кордону суттєво знизився. Проте українці стабільно привозять близько 10 тисяч легкових автомобілів щомісяця.

З вересня по грудень 2022 року в Україні зареєстрували 60,8 тисячі автомобілів з інших країн. У період із січня по лютий — ще 20,2 тисячі.

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З яких країн в Україну імпортували найбільше вживаних автомобілів?

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США залишаються одним з найбільших імпортерів вживаних автомобілів в Україну
Фото: Facebook

За останні шість місяців в Україну імпортували 81 тисячу автомобілів. З них 49,7 тисячі авто привезли з країн Європейського Союзу, і ще 24,3 тисячі — з країн Америки.

Найбільшими експортерами автомобілів з пробігом в Україну з вересня по лютий 2022 року стали США (23,9 тисячі авто), Польща (16,4 тисячі авто) та Німеччина (14,3 тисячі авто).

ТОП-20 країн за кількістю імпортованих вживаних автомобілів в Україну:

  1. США — 23 903 авто
  2. Польща — 16 427 авто
  3. Німеччина — 14 318 авто
  4. Великобританія — 3 294 авто
  5. Нідерланди — 2 915 авто
  6. Литва — 2 877 авто
  7. Естонія — 2 753 авто
  8. Китай — 1 963 авто
  9. Франція — 1 722 авто
  10. Швейцарія — 1 477 авто
  11. Норвегія — 1 307 авто
  12. Бельгія — 1 241 авто
  13. Чехія — 983 авто
  14. Південна Корея — 885 авто
  15. Словаччина — 874 авто
  16. Данія — 612 авто
  17. Грузія — 580 авто
  18. Швеція — 461 авто
  19. Канада — 352 авто
  20. Фінляндія — 313 авто

Скільки грошей витратили українці на вживані автомобілі з інших країн?

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Українці витратили 21,1 млрд грн на вживані автомобілі з інших країн з вересня 2022 по січень 2023 року
Фото: УНІАН

З вересня 2022 до січня 2023 року українці купили в інших країнах уживаних автомобілів сумарною митною вартістю 21,1 млрд грн (577 млн доларів). З них за січень-лютий 2023 року – 5,2 млрд грн (142 млн доларів).

Найбільше грошей заплатили за легкові авто зі США (близько 9 млрд грн/244,7 млн доларів). На автомобілі з Польщі українці витратили за останні 6 місяців 2,9 млрд грн (78,8 млн доларів). На третьому місці розташувалася Німеччина (2,4 млрд грн/65,3 млн доларів).

ТОП-20 країн, в яких українці витратили найбільше грошей на вживані автомобілі:

  1. США — 9,02 млрд грн
  2. Польща – 2,9 млрд грн
  3. Німеччина — 2,38 млрд грн
  4. Китай — 2,17 млрд грн
  5. Литва — 0,43 млрд грн
  6. Великобританія — 0,41 млрд грн
  7. Норвегія — 0,4 млрд грн
  8. Нідерланди — 0,38 млрд грн
  9. Естонія — 0,33 млрд грн
  10. Бельгія — 0,31 млрд грн
  11. Словаччина — 0,31 млрд грн
  12. Південна Корея — 0,3 млрд грн
  13. Франція — 0,23 млрд грн
  14. Грузія — 0,2 млрд грн
  15. Швейцарія — 0,19 млрд грн
  16. Чехія — 0,15 млрд грн
  17. Угорщина — 0,13 млрд грн
  18. Канада — 0,13 млрд грн
  19. Гонконг — 0,12 млрд грн
  20. Данія — 0,1 млрд грн

В яких країнах найдешевші вживані автомобілі?

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У Фінляндії найнижча середня вартість уживаних автомобілів, що імпортуються в Україну
Фото: Pixabay

Найдорожчі вживані автомобілі українці привозили з ОАЕ. Середня вартість авто з пробігом із цієї країни склала 31,3 тис. доларів.

Друге місце за дорожнечею старих автомобілів зайняв Китай (середня вартість авто 30,4 тис. доларів). На третьому місці розташувалася Угорщина (14,6 тисяч доларів).

Найдешевшими країнами за середньою вартістю імпортованих в Україну автомобілів з пробігом виявились Фінляндія, Латвія, Естонія та Великобританія.

Середня вартість вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну:

  1. Фінляндія — 2 854 долари
  2. Латвія — 3 122 долари
  3. Естонія — 3 232 долари
  4. Великобританія — 3 384 долари
  5. Швейцарія — 3 548 доларів
  6. Нідерланди — 3 585 доларів
  7. Франція — 3 721 долар
  8. Болгарія — 3 912 доларів
  9. Швеція — 4 045 доларів
  10. Литва — 4 129 доларів
  11. Чехія — 4 220 доларів
  12. Німеччина — 4 543 долари
  13. Данія — 4 632 долари
  14. Польща – 4 830 доларів
  15. Італія — 5 692 долари
  16. Іспанія — 5 802 долари
  17. Бельгія — 6 891 долар
  18. Норвегія — 8 294 долари
  19. Румунія — 8 529 доларів
  20. Японія — 8 820 доларів
  21. Грузія — 9 385 доларів
  22. Південна Корея — 9 385 доларів
  23. Канада — 9 734 долари
  24. Словаччина — 9 766 доларів
  25. Австрія — 10 316 доларів
  26. США — 10 317 доларів
  27. Словенія — 12 438 доларів
  28. Люксембург — 13 115 доларів
  29. Угорщина — 14 586 доларів
  30. Китай — 30 394 долари
  31. ОАЕ — 31 272 долари

Раніше Фокус розповів, з яких країн українці імпортували найбільше автомобілів у 2022 році.