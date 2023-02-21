З яких країн українці імпортували найбільше автомобілів у 2022 році

В Україні спостерігається зниження темпів імпорту нових автомобілів. Більшість ринку зайняли авто з пробігом.

Related video

За 2022 рік в Україну імпортували 412,9 тисяч автомобілів загальною митною вартістю близько $3 млрд. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

У порівнянні з 2021 роком кількість автомобілів, що ввозяться в Україну, зменшилася на 38%. Також на третину знизилася їхня митна вартість.

Нові авто зайняли лише 10% від загальної кількості транспортних засобів, що імпортуються. Решта автомобілів були з пробігом.

ТОП 5 країн за кількістю імпортованих автомобілів в Україну в 2022 році:

Німеччина — понад 142,5 тисяч автомобілів на суму $729,3 млн; Франція — 41,1 тисячі авто з митною вартістю $131,5 млн; Японія — 34 тисячі автомобілів на суму $377 млн; США — 33,9 тисячі авто з митною вартістю $468 млн; Польща – 26 тисяч автомобілів на суму $172 млн.

Важливо

Українці стали частіше купувати автомобілі віком до 3 років: популярні моделі січня

Очевидно, що кількість ввезених авто в Україну знизилася через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільшу роль відіграла заборона виїзду з країни військовозобов'язаних українців.

Раніше Фокус розповів, що українці продовжують пересідати на електромобілі замість авто із традиційними двигунами.

Також ми писали, що експерти назвали найпопулярніші мотоцикли та мопеди за січень 2023 року в Україні.