Українці стали частіше купувати автомобілі віком до 3 років: популярні моделі січня

В Україні за січень купили 2,7 тисяч автомобілів у віці до 3 років. Серед автомобілів, які були привезені з-за кордону, лідирують електромобілі.

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У січні 2023 року покращилися показники продажу автомобілів віком до 3 років. Цей сегмент почав розвиватися із травня 2022 року. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

Експерти проаналізували статистику реєстрацій авто. Також вони визначили 15 найпопулярніших моделей віком до трьох років.

Усього за січень в Україні купили 2,7 тисячі автомобілів у віці до 3 років. Це на 68,8% більше, ніж за цей же період 2022 року. Близько 1828 автомобілів (66,6%) придбали на внутрішньому ринку. Ще 918 машин (33,4%) імпортували до України з інших країн.

Найчастіше автомобілі у віці до трьох років купували у Києві (734 одиниці) та Київській області (338 одиниць). Крім цього, ще 285 авто купили в Дніпропетровській області.

На Львівщині за січень придбали 280 автомобілів. На Одещині реалізували 235 авто.

Найпопулярніші автомобілі віком до 3 років на внутрішньому ринку

[ + – ] Toyota RAV4 продовжує залишатися бестселером на внутрішньому ринку Фото: Toyota

Найпопулярнішою моделлю в сегменті залишається кросовер Toyota RAV4. За січень купили 92 такі автомобілі.

Друге місце з продажу зайняв електромобіль Volkswagen ID.4. Минулого місяця українці придбали 88 авто цієї моделі.

На третій позиції розмістився преміальний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (82 авто). Четверте місце дісталося седану бізнес-класу Toyota Camry (68 авто), а п'яте — Kia Sportage (50 авто).

ТОП 15 автомобілів віком до 3 років на внутрішньому ринку в січні:

Toyota RAV4 — 92 авто Volkswagen ID.4 — 88 авто Toyota Land Cruiser Prado — 82 авто Toyota Camry — 68 авто KIA Sportage — 50 авто BMW X5 — 48 авто Toyota Land Cruiser — 46 авто Peugeot 301 — 44 авто BMW X7 — 41 авто Mazda CX-5 — 41 авто Honda M-NV — 37 авто Volkswagen Touareg — 35 авто Mercedes-Benz GLE — 31 авто Renault Duster — 31 авто Mercedes-Benz S-Class — 28 авто

Найпопулярніші автомобілі віком до 3 років, привезені з-за кордону

[ + – ] Volkswagen ID.4 став лідером серед імпортованих автомобілів Фото: Volkswagen

На ринку імпортованих автомобілів лідирує електромобіль Volkswagen ID.4. За січень в Україні зареєстрували 162 таких авто. Їх привозять як із Європи, так і з Китаю.

Друге місце з продажу зайняв електричний кросовер Honda M-NV. У січні було зареєстровано 69 автомобілів цієї моделі. Третім став електрокар Tesla Model Y (67 авто), а Tesla Model 3 — четвертою (59 авто).

П'яте місце посідає ще один електромобіль — Nissan Leaf. За минулий місяць в Україні зареєстрували 23 такі авто.

Експерти вважають, що електромобілі зайняли лідируючі позиції з продажу через "нульову" розмитнення цього типу авто. У порівнянні з моделями з ДВЗ, вони обходяться в середньому на 30% дешевше.

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ТОП 15 автомобілів віком до 3 років у січні, привезених з-за кордону:

Volkswagen ID.4 — 162 авто Honda M-NV — 69 авто Tesla Model Y — 67 авто Tesla Model 3 — 59 авто Nissan Leaf — 23 авто Mazda CX-5 — 22 авто Volkswagen ID.6 — 21 авто Ford Kuga — 16 авто Audi E-Tron — 14 авто Chevrolet Bolt — 13 авто Subaru Forester — 13 авто Volkswagen Tiguan — 13 авто Audi Q5 — 11 авто Honda e:NS1 — 11 авто Nissan Rogue — 10 авто

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні подорожчали деякі популярні моделі автомобілів.