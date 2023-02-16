Украинцы стали чаще покупать автомобили в возрасте до 3 лет: популярные модели января
В Украине за январь купили 2,7 тысячи автомобилей в возрасте до 3 лет. Среди авто, которые были привезены из-за границы, лидируют электромобили.
В январе 2023 года улучшились показатели продаж автомобилей в возрасте до 3 лет. Этот сегмент начал развиваться с мая 2022 года. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.
Эксперты проанализировали статистику регистраций авто. Также они определили 15 самых популярных моделей в возрасте до трех лет.
Всего за январь в Украине купили 2,7 тысячи автомобилей в возрасте до 3 лет. Это на 68,8% больше, чем за этот же период в 2022 году. Около 1 828 автомобилей (66,6%) приобрели на внутреннем рынке. Еще 918 машин (33,4%) импортировали в Украину из других стран.
Чаще всего автомобили в возрасте до трех лет покупали в Киеве (734 единицы) и Киевской области (338 единиц). Помимо этого еще 285 авто купили в Днепропетровская области.
Во Львовской области за январь приобрели 280 автомобилей. В Одесской области реализовали 235 авто.
Самые популярные автомобили в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке
Самой популярной моделью в сегменте остается кроссовер Toyota RAV4. За январь купили 92 таких автомобиля.
Второе место по продажам занял электромобиль Volkswagen ID.4. В прошлом месяце украинцы приобрели 88 авто этой модели.
На третьей позиции разместился премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (82 авто). Четвертое место досталось седану бизнес-класса Toyota Camry (68 авто), а пятое — Kia Sportage (50 авто).
ТОП-15 автомобилей в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке в январе:
- Toyota RAV4 — 92 авто
- Volkswagen ID.4 — 88 авто
- Toyota Land Cruiser Prado — 82 авто
- Toyota Camry — 68 авто
- KIA Sportage — 50 авто
- BMW X5 — 48 авто
- Toyota Land Cruiser — 46 авто
- Peugeot 301 — 44 авто
- BMW X7 — 41 авто
- Mazda CX-5 — 41 авто
- Honda M-NV — 37 авто
- Volkswagen Touareg — 35 авто
- Mercedes-Benz GLE — 31 авто
- Renault Duster — 31 авто
- Mercedes-Benz S-Class — 28 авто
Самые популярные автомобили в возрасте до 3 лет, привезенные из-за границы
На рынке импортированных автомобилей лидирует электромобиль Volkswagen ID.4. За январь в Украине зарегистрировали 162 таких авто. Их привозят как из Европы, так и из Китая.
Второе место по продажам занял электрический кроссовер Honda M-NV. В январе было зарегистрировано 69 авто этой модели. Третьим стал электрокар Tesla Model Y (67 авто), а Tesla Model 3 — четвертой (59 авто).
Пятое место занимает еще один электромобиль — Nissan Leaf. За прошлый месяц в Украине зарегистрировали 23 таких авто.
Эксперты считают, что электромобили заняли лидирующие позиции по продажам из-за "нулевой" растаможки этого типа авто. В сравнении с моделями с ДВС, они обходятся в среднем на 30% дешевле.Важно
ТОП-15 автомобилей в возрасте до 3 лет в январе, привезенных из-за границы:
- Volkswagen ID.4 — 162 авто
- Honda M-NV — 69 авто
- Tesla Model Y — 67 авто
- Tesla Model 3 — 59 авто
- Nissan Leaf — 23 авто
- Mazda CX-5 — 22 авто
- Volkswagen ID.6 — 21 авто
- Ford Kuga — 16 авто
- Audi E-Tron — 14 авто
- Chevrolet Bolt — 13 авто
- Subaru Forester — 13 авто
- Volkswagen Tiguan — 13 авто
- Audi Q5 — 11 авто
- Honda e:NS1 — 11 авто
- Nissan Rogue — 10 авто
Ранее Фокус сообщал, что в Украине подорожали некоторые популярные модели автомобилей.