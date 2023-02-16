Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Украинцы стали чаще покупать автомобили в возрасте до 3 лет: популярные модели января

Toyota, Toyota Camry, Volkswagen, Renault, Tesla, Honda, Украина, Авто, Автомобили, Продажи, Эксперты, Украинцы
Фото: Toyota | Седан Toyota Camry вошел в список самых продаваемых моделей авто на внутреннем рынке

В Украине за январь купили 2,7 тысячи автомобилей в возрасте до 3 лет. Среди авто, которые были привезены из-за границы, лидируют электромобили.

Related video

В январе 2023 года улучшились показатели продаж автомобилей в возрасте до 3 лет. Этот сегмент начал развиваться с мая 2022 года. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

Эксперты проанализировали статистику регистраций авто. Также они определили 15 самых популярных моделей в возрасте до трех лет.

Всего за январь в Украине купили 2,7 тысячи автомобилей в возрасте до 3 лет. Это на 68,8% больше, чем за этот же период в 2022 году. Около 1 828 автомобилей (66,6%) приобрели на внутреннем рынке. Еще 918 машин (33,4%) импортировали в Украину из других стран.

Чаще всего автомобили в возрасте до трех лет покупали в Киеве (734 единицы) и Киевской области (338 единиц). Помимо этого еще 285 авто купили в Днепропетровская области.

Во Львовской области за январь приобрели 280 автомобилей. В Одесской области реализовали 235 авто.

Самые популярные автомобили в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 продолжает оставаться бестселлером на внутреннем рынке
Фото: Toyota

Самой популярной моделью в сегменте остается кроссовер Toyota RAV4. За январь купили 92 таких автомобиля.

Второе место по продажам занял электромобиль Volkswagen ID.4. В прошлом месяце украинцы приобрели 88 авто этой модели.

На третьей позиции разместился премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (82 авто). Четвертое место досталось седану бизнес-класса Toyota Camry (68 авто), а пятое — Kia Sportage (50 авто).

ТОП-15 автомобилей в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке в январе:

  1. Toyota RAV4 — 92 авто
  2. Volkswagen ID.4 — 88 авто
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 82 авто
  4. Toyota Camry — 68 авто
  5. KIA Sportage — 50 авто
  6. BMW X5 — 48 авто
  7. Toyota Land Cruiser — 46 авто
  8. Peugeot 301 — 44 авто
  9. BMW X7 — 41 авто
  10. Mazda CX-5 — 41 авто
  11. Honda M-NV — 37 авто
  12. Volkswagen Touareg — 35 авто
  13. Mercedes-Benz GLE — 31 авто
  14. Renault Duster — 31 авто
  15. Mercedes-Benz S-Class — 28 авто

Самые популярные автомобили в возрасте до 3 лет, привезенные из-за границы

Volkswagen ID.4 Fullscreen
Volkswagen ID.4 стал лидером среди импортированных автомобилей
Фото: Volkswagen

На рынке импортированных автомобилей лидирует электромобиль Volkswagen ID.4. За январь в Украине зарегистрировали 162 таких авто. Их привозят как из Европы, так и из Китая.

Второе место по продажам занял электрический кроссовер Honda M-NV. В январе было зарегистрировано 69 авто этой модели. Третьим стал электрокар Tesla Model Y (67 авто), а Tesla Model 3 — четвертой (59 авто).

Пятое место занимает еще один электромобиль — Nissan Leaf. За прошлый месяц в Украине зарегистрировали 23 таких авто.

Эксперты считают, что электромобили заняли лидирующие позиции по продажам из-за "нулевой" растаможки этого типа авто. В сравнении с моделями с ДВС, они обходятся в среднем на 30% дешевле.

Важно
Украинцы пересаживаются на электрокары: насколько уменьшилась доля авто с ДВС в 2023 году
Украинцы пересаживаются на электрокары: насколько уменьшилась доля авто с ДВС в 2023 году

ТОП-15 автомобилей в возрасте до 3 лет в январе, привезенных из-за границы:

  1. Volkswagen ID.4 — 162 авто
  2. Honda M-NV — 69 авто
  3. Tesla Model Y — 67 авто
  4. Tesla Model 3 — 59 авто
  5. Nissan Leaf — 23 авто
  6. Mazda CX-5 — 22 авто
  7. Volkswagen ID.6 — 21 авто
  8. Ford Kuga — 16 авто
  9. Audi E-Tron — 14 авто
  10. Chevrolet Bolt — 13 авто
  11. Subaru Forester — 13 авто
  12. Volkswagen Tiguan — 13 авто
  13. Audi Q5 — 11 авто
  14. Honda e:NS1 — 11 авто
  15. Nissan Rogue — 10 авто

Ранее Фокус сообщал, что в Украине подорожали некоторые популярные модели автомобилей.