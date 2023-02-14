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Авто

В Украине подорожали некоторые популярные автомобили: как изменились цены в январе

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Passat с пробегом в среднем подорожал на 150 долларов

Самую большую долю на рынке подержанных авто в январе заняли модели стоимостью до 10 тысяч долларов. Некоторые самые популярные автомобили в Украине подорожали в прошлом месяце.

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Эксперты проанализировали динамику изменения цен на автомобили в Украине за январь 2023 года. Они назвали модели, которые подорожали или подешевели в прошлом месяце. Подробности рассказали на сайте Института исследований авторынка.

Для анализа цен использовались данные со 100 автосайтов в Украине. В частности, стало известно, как менялась стоимость автомобилей в разных регионах нашей страны.

В январе 2023 года доля автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов составила 78,2%. Легковые авто по цене до 5 тысяч долларов заняли 49,5% рынка.

Автомобили стоимостью от 10 до 20 тысяч долларов имели долю рынка в 15,6%, что на 3,3% меньше, чем в январе 2022 года. Модели авто от 20 до 50 тысяч долларов заняли 5,4%.

Ожидаемо, что доля автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов оказалась наименьшей. Только 0,8% от продаваемых авто вошли в эту ценовую категорию.

Средняя стоимость автомобилей в январе

Renault Megane Fullscreen
В январе средняя стоимость Renault Megane увеличилась на 2,3%
Фото: Renault

В январе 2023 года средняя цена автомобиля с пробегом составила 5150 долларов. Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев.

Несмотря на это далеко не все автомобили подешевели. Например, BMW 3 Series в среднем подорожал на 125 долларов, Volkswagen Passat и Renault Megane — на 150 долларов, а BMW 5 Series прибавил к стоимости 500 долларов.

Тем не менее в январе подешевели Ford Focus (на 50 долларов), Mercedes-Benz E-Class (на 250 долларов) и Audi A6 (на 300 долларов). Стоимость остальных 12 самых популярных моделей прошлого месяца либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне.

Средняя стоимость 15 самых популярных автомобилей января:

  • ВАЗ 2101 — 599 долларов (+4%)
  • ВАЗ 2106 — 789 долларов (+4,9%)
  • ВАЗ 2107 — 1064 долларов (+1,2%)
  • ВАЗ 2109/21099 — 1500 долларов
  • Daewoo Lanos — 2500 долларов
  • Volkswagen Golf — 4850 долларов
  • Opel Astra — 4900 долларов
  • Mercedes-Benz E-Class — 5250 долларов (-4,8%)
  • BMW 3 Series — 5625 долларов (+2,2%)
  • Audi A6 — 5999 долларов (-5%)
  • Ford Focus — 6150 долларов (-0,8%)
  • BMW 5 Series — 6500 долларов (+7,7%)
  • Renault Megane — 6550 долларов (+2,3%)
  • Volkswagen Passat — 6750 долларов (+2,2%)
  • Skoda Octavia — 6800 долларов

Средняя стоимость автомобилей в январе по регионам

Киев Fullscreen
В Киеве и Киевской области зафиксирована самая высокая средняя стоимость автомобилей
Фото: 24 Канал

Самые дешевые автомобили продавались в регионах Украины, которые больше всего пострадали от войны. Более дорогие авто предлагали в Киеве и Киевской области. Там средняя стоимость зафиксирована на уровне 7000 долларов.

Второе место по стоимости автомобилей заняла Закарпатская область. Там средняя цена автомобиля с пробегом составила 6500 долларов. Львовская область заняла третье место — 6459 долларов.

Самая низкая цена подержанных автомобилей зафиксирована в Херсонской области. В этом регионе легковые авто в среднем продавались за 2800 долларов.

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Как изменились цены на автомобили в январе по регионам:

  • Киев и Киевская область — 6 999 долларов
  • Закарпатская область — 6 500 долларов (+10,6%)
  • Львовская область — 6 459 долларов (+7,6%)
  • Волынская область — 6 300 долларов (+5%)
  • Ровенская область — 5 700 долларов (-3,4%)
  • Луганская область — 5 675 долларов (-12,7%)
  • Ивано-Франковская область — 5 600 долларов (+1,8%)
  • Тернопольская область — 5 460 долларов (+2,1%)
  • Черновицкая область — 5 200 долларов (+4%)
  • Хмельницкая область — 4 999 долларов (+4,2%)
  • Винницкая область — 4 900 долларов
  • Одесская область — 4 800 долларов (-7,7%)
  • Житомирская область — 4 700 долларов (-4,9%)
  • Днепропетровская область — 4 600 долларов (-8%)
  • Полтавская область — 4 550 долларов (+1,1%)
  • Черкасская область — 4 500 долларов (+7,1%)
  • Сумская область — 4 500 долларов (+3,5%)
  • Черниговская область — 4 300 долларов (+7,5%)
  • Запорожская область — 4 300 долларов (+4,9%)
  • Харьковская область — 4 299 долларов (-2,3%)
  • Кировоградская область — 3 400 долларов (-17,1%)
  • Николаевская область — 3 300 долларов (+3,1%)
  • Донецкая область — 3 000 долларов (-3,3%)
  • Херсонская область — 2 800 долларов (-8,2%)

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