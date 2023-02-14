В Украине подорожали некоторые популярные автомобили: как изменились цены в январе
Самую большую долю на рынке подержанных авто в январе заняли модели стоимостью до 10 тысяч долларов. Некоторые самые популярные автомобили в Украине подорожали в прошлом месяце.
Эксперты проанализировали динамику изменения цен на автомобили в Украине за январь 2023 года. Они назвали модели, которые подорожали или подешевели в прошлом месяце. Подробности рассказали на сайте Института исследований авторынка.
Для анализа цен использовались данные со 100 автосайтов в Украине. В частности, стало известно, как менялась стоимость автомобилей в разных регионах нашей страны.
В январе 2023 года доля автомобилей стоимостью до 10 тысяч долларов составила 78,2%. Легковые авто по цене до 5 тысяч долларов заняли 49,5% рынка.
Автомобили стоимостью от 10 до 20 тысяч долларов имели долю рынка в 15,6%, что на 3,3% меньше, чем в январе 2022 года. Модели авто от 20 до 50 тысяч долларов заняли 5,4%.
Ожидаемо, что доля автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов оказалась наименьшей. Только 0,8% от продаваемых авто вошли в эту ценовую категорию.
Средняя стоимость автомобилей в январе
В январе 2023 года средняя цена автомобиля с пробегом составила 5150 долларов. Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев.
Несмотря на это далеко не все автомобили подешевели. Например, BMW 3 Series в среднем подорожал на 125 долларов, Volkswagen Passat и Renault Megane — на 150 долларов, а BMW 5 Series прибавил к стоимости 500 долларов.
Тем не менее в январе подешевели Ford Focus (на 50 долларов), Mercedes-Benz E-Class (на 250 долларов) и Audi A6 (на 300 долларов). Стоимость остальных 12 самых популярных моделей прошлого месяца либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне.
Средняя стоимость 15 самых популярных автомобилей января:
- ВАЗ 2101 — 599 долларов (+4%)
- ВАЗ 2106 — 789 долларов (+4,9%)
- ВАЗ 2107 — 1064 долларов (+1,2%)
- ВАЗ 2109/21099 — 1500 долларов
- Daewoo Lanos — 2500 долларов
- Volkswagen Golf — 4850 долларов
- Opel Astra — 4900 долларов
- Mercedes-Benz E-Class — 5250 долларов (-4,8%)
- BMW 3 Series — 5625 долларов (+2,2%)
- Audi A6 — 5999 долларов (-5%)
- Ford Focus — 6150 долларов (-0,8%)
- BMW 5 Series — 6500 долларов (+7,7%)
- Renault Megane — 6550 долларов (+2,3%)
- Volkswagen Passat — 6750 долларов (+2,2%)
- Skoda Octavia — 6800 долларов
Средняя стоимость автомобилей в январе по регионам
Самые дешевые автомобили продавались в регионах Украины, которые больше всего пострадали от войны. Более дорогие авто предлагали в Киеве и Киевской области. Там средняя стоимость зафиксирована на уровне 7000 долларов.
Второе место по стоимости автомобилей заняла Закарпатская область. Там средняя цена автомобиля с пробегом составила 6500 долларов. Львовская область заняла третье место — 6459 долларов.
Самая низкая цена подержанных автомобилей зафиксирована в Херсонской области. В этом регионе легковые авто в среднем продавались за 2800 долларов.Важно
Как изменились цены на автомобили в январе по регионам:
- Киев и Киевская область — 6 999 долларов
- Закарпатская область — 6 500 долларов (+10,6%)
- Львовская область — 6 459 долларов (+7,6%)
- Волынская область — 6 300 долларов (+5%)
- Ровенская область — 5 700 долларов (-3,4%)
- Луганская область — 5 675 долларов (-12,7%)
- Ивано-Франковская область — 5 600 долларов (+1,8%)
- Тернопольская область — 5 460 долларов (+2,1%)
- Черновицкая область — 5 200 долларов (+4%)
- Хмельницкая область — 4 999 долларов (+4,2%)
- Винницкая область — 4 900 долларов
- Одесская область — 4 800 долларов (-7,7%)
- Житомирская область — 4 700 долларов (-4,9%)
- Днепропетровская область — 4 600 долларов (-8%)
- Полтавская область — 4 550 долларов (+1,1%)
- Черкасская область — 4 500 долларов (+7,1%)
- Сумская область — 4 500 долларов (+3,5%)
- Черниговская область — 4 300 долларов (+7,5%)
- Запорожская область — 4 300 долларов (+4,9%)
- Харьковская область — 4 299 долларов (-2,3%)
- Кировоградская область — 3 400 долларов (-17,1%)
- Николаевская область — 3 300 долларов (+3,1%)
- Донецкая область — 3 000 долларов (-3,3%)
- Херсонская область — 2 800 долларов (-8,2%)
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