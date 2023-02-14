В Україні подорожчали деякі популярні автомобілі: як змінилися ціни у січні
Найбільшу частку на ринку уживаних авто в січні зайняли моделі вартістю до 10 тисяч доларів. Деякі найпопулярніші автомобілі в Україні подорожчали минулого місяця.
Експерти проаналізували динаміку зміни цін на автомобілі в Україні за січень 2023 року. Вони назвали моделі, які подорожчали чи подешевшали минулого місяця. Подробиці розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.
Для аналізу цін використовувалися дані зі 100 автосайтів в Україні. Зокрема стало відомо, як змінювалася вартість автомобілів у різних регіонах нашої країни.
У січні 2023 року частка автомобілів вартістю до 10 тисяч доларів становила 78,2%. Легкові авто за ціною до 5 тисяч доларів зайняли 49,5% ринку.
Автомобілі вартістю від 10 до 20 тисяч доларів мали частку ринку 15,6%, що на 3,3% менше, ніж у січні 2022 року. Моделі авто від 20 до 50 тисяч доларів зайняли 5,4%.
Очікується, що частка автомобілів вартістю понад 50 тисяч доларів виявилася найменшою. Тільки 0,8% від продаваних авто увійшли в цю цінову категорію.
Середня вартість автомобілів у січні
У січні 2023 року середня ціна автомобіля з пробігом становила 5150 доларів. Це найнижчий показник за останні 12 місяців.
Попри це, далеко не всі автомобілі подешевшали. Наприклад, BMW 3 Series у середньому подорожчав на 125 доларів, Volkswagen Passat та Renault Megane — на 150 доларів, а BMW 5 Series додав до вартості 500 доларів.
Проте у січні подешевшали Ford Focus (на 50 доларів), Mercedes-Benz E-Class (на 250 доларів) та Audi A6 (на 300 доларів). Вартість решти 12 найпопулярніших моделей минулого місяця або збільшилася, або залишилася на колишньому рівні.
Середня вартість 15 найпопулярніших автомобілів січня:
- ВАЗ 2101 — 599 доларів (+4%)
- ВАЗ 2106 — 789 доларів (+4,9%)
- ВАЗ 2107 — 1064 доларів (+1,2%)
- ВАЗ 2109/21099 — 1500 доларів
- Daewoo Lanos — 2500 доларів
- Volkswagen Golf — 4850 доларів
- Opel Astra — 4900 доларів
- Mercedes-Benz E-Class — 5250 доларів (-4,8%)
- BMW 3 Series — 5625 доларів (+2,2%)
- Audi A6 — 5999 доларів (-5%)
- Ford Focus — 6150 доларів (-0,8%)
- BMW 5 Series — 6500 доларів (+7,7%)
- Renault Megane — 6550 доларів (+2,3%)
- Volkswagen Passat — 6750 доларів (+2,2%)
- Skoda Octavia — 6800 доларів
Середня вартість автомобілів у січні по регіонах
Найдешевші автомобілі продавалися в регіонах України, які найбільше постраждали від війни. Дорожчі авто пропонували у Києві та Київській області. Там середня вартість зафіксована на рівні 7000 доларів.
Друге місце за вартістю автомобілів зайняла Закарпатська область. Там середня ціна автомобіля з пробігом становила 6500 доларів. Львівська область посіла третє місце — 6459 доларів.
Найнижча ціна уживаних автомобілів зафіксована в Херсонській області. У цьому регіоні легковики в середньому продавалися за 2800 доларів.Важливо
Як змінилися ціни на автомобілі у січні по регіонах:
- Київ та Київська область — 6 999 доларів
- Закарпатська область — 6 500 доларів (+10,6%)
- Львівська область — 6 459 доларів (+7,6%)
- Волинська область — 6 300 доларів (+5%)
- Рівненська область — 5 700 доларів (-3,4%)
- Луганська область — 5 675 доларів (-12,7%)
- Івано-Франківська область — 5 600 доларів (+1,8%)
- Тернопільська область — 5 460 доларів (+2,1%)
- Чернівецька область — 5 200 доларів (+4%)
- Хмельницька область — 4 999 доларів (+4,2%)
- Вінницька область — 4 900 доларів
- Одеська область — 4 800 доларів (-7,7%)
- Житомирська область — 4 700 доларів (-4,9%)
- Дніпропетровська область — 4 600 доларів (-8%)
- Полтавська область — 4 550 доларів (+1,1%)
- Черкаська область — 4 500 доларів (+7,1%)
- Сумська область — 4 500 доларів (+3,5%)
- Чернігівська область — 4 300 доларів (+7,5%)
- Запорізька область — 4 300 доларів (+4,9%)
- Харківська область — 4 299 доларів (-2,3%)
- Кіровоградська область — 3 400 доларів (-17,1%)
- Миколаївська область — 3 300 доларів (+3,1%)
- Донецька область — 3 000 доларів (-3,3%)
- Херсонська область — 2 800 доларів (-8,2%)
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