В Україні подорожчали деякі популярні автомобілі: як змінилися ціни у січні

Найбільшу частку на ринку уживаних авто в січні зайняли моделі вартістю до 10 тисяч доларів. Деякі найпопулярніші автомобілі в Україні подорожчали минулого місяця.

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Експерти проаналізували динаміку зміни цін на автомобілі в Україні за січень 2023 року. Вони назвали моделі, які подорожчали чи подешевшали минулого місяця. Подробиці розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

Для аналізу цін використовувалися дані зі 100 автосайтів в Україні. Зокрема стало відомо, як змінювалася вартість автомобілів у різних регіонах нашої країни.

У січні 2023 року частка автомобілів вартістю до 10 тисяч доларів становила 78,2%. Легкові авто за ціною до 5 тисяч доларів зайняли 49,5% ринку.

Автомобілі вартістю від 10 до 20 тисяч доларів мали частку ринку 15,6%, що на 3,3% менше, ніж у січні 2022 року. Моделі авто від 20 до 50 тисяч доларів зайняли 5,4%.

Очікується, що частка автомобілів вартістю понад 50 тисяч доларів виявилася найменшою. Тільки 0,8% від продаваних авто увійшли в цю цінову категорію.

Середня вартість автомобілів у січні

[ + – ] У січні середня вартість Renault Megane збільшилась на 2,3% Фото: Renault

У січні 2023 року середня ціна автомобіля з пробігом становила 5150 доларів. Це найнижчий показник за останні 12 місяців.

Попри це, далеко не всі автомобілі подешевшали. Наприклад, BMW 3 Series у середньому подорожчав на 125 доларів, Volkswagen Passat та Renault Megane — на 150 доларів, а BMW 5 Series додав до вартості 500 доларів.

Проте у січні подешевшали Ford Focus (на 50 доларів), Mercedes-Benz E-Class (на 250 доларів) та Audi A6 (на 300 доларів). Вартість решти 12 найпопулярніших моделей минулого місяця або збільшилася, або залишилася на колишньому рівні.

Середня вартість 15 найпопулярніших автомобілів січня:

ВАЗ 2101 — 599 доларів (+4%)

ВАЗ 2106 — 789 доларів (+4,9%)

ВАЗ 2107 — 1064 доларів (+1,2%)

ВАЗ 2109/21099 — 1500 доларів

Daewoo Lanos — 2500 доларів

Volkswagen Golf — 4850 доларів

Opel Astra — 4900 доларів

Mercedes-Benz E-Class — 5250 доларів (-4,8%)

BMW 3 Series — 5625 доларів (+2,2%)

Audi A6 — 5999 доларів (-5%)

Ford Focus — 6150 доларів (-0,8%)

BMW 5 Series — 6500 доларів (+7,7%)

Renault Megane — 6550 доларів (+2,3%)

Volkswagen Passat — 6750 доларів (+2,2%)

Skoda Octavia — 6800 доларів

Середня вартість автомобілів у січні по регіонах

[ + – ] У Києві та Київській області зафіксовано найвищу середню вартість автомобілів Фото: 24 Канал

Найдешевші автомобілі продавалися в регіонах України, які найбільше постраждали від війни. Дорожчі авто пропонували у Києві та Київській області. Там середня вартість зафіксована на рівні 7000 доларів.

Друге місце за вартістю автомобілів зайняла Закарпатська область. Там середня ціна автомобіля з пробігом становила 6500 доларів. Львівська область посіла третє місце — 6459 доларів.

Найнижча ціна уживаних автомобілів зафіксована в Херсонській області. У цьому регіоні легковики в середньому продавалися за 2800 доларів.

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Як змінилися ціни на автомобілі у січні по регіонах:

Київ та Київська область — 6 999 доларів

Закарпатська область — 6 500 доларів (+10,6%)

Львівська область — 6 459 доларів (+7,6%)

Волинська область — 6 300 доларів (+5%)

Рівненська область — 5 700 доларів (-3,4%)

Луганська область — 5 675 доларів (-12,7%)

Івано-Франківська область — 5 600 доларів (+1,8%)

Тернопільська область — 5 460 доларів (+2,1%)

Чернівецька область — 5 200 доларів (+4%)

Хмельницька область — 4 999 доларів (+4,2%)

Вінницька область — 4 900 доларів

Одеська область — 4 800 доларів (-7,7%)

Житомирська область — 4 700 доларів (-4,9%)

Дніпропетровська область — 4 600 доларів (-8%)

Полтавська область — 4 550 доларів (+1,1%)

Черкаська область — 4 500 доларів (+7,1%)

Сумська область — 4 500 доларів (+3,5%)

Чернігівська область — 4 300 доларів (+7,5%)

Запорізька область — 4 300 доларів (+4,9%)

Харківська область — 4 299 доларів (-2,3%)

Кіровоградська область — 3 400 доларів (-17,1%)

Миколаївська область — 3 300 доларів (+3,1%)

Донецька область — 3 000 доларів (-3,3%)

Херсонська область — 2 800 доларів (-8,2%)

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