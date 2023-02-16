Украинцы пересаживаются на электрокары: насколько уменьшилась доля авто с ДВС в 2023 году

В январе 2023 года существенно увеличилась доля гибридов и электромобилей. Несмотря на это лидером рынка остаются бензиновые автомобили.

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Украинцы продолжают пересаживаться на электромобили вместо авто с традиционными двигателями. В январе доля электрокаров увеличилась. Об этом рассказали в УкрАвтопроме.

В январе 2023 года многие автомобили, которые впервые регистрировали в Украине, были оснащены двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее в сегменте новых легковых авто доля бензиновых моделей снизилась на 6 процентных пунктов, и теперь составляет 54%.

Дизельные автомобили также потеряли 6 процентных пунктов. Их доля на рынке снизилась до 19%.

В январе только 1% авто оснащался ГБО. Это на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году.

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Помимо этого в январе 2023 года существенно увеличилась доля гибридных автомобилей. В прошлом году за этот же период она составляла 11%, а теперь — 16%.

Электромобили в январе заняли 10% рынка. За тот же месяц в 2022 году этот показатель достигал всего 2%.

[ + – ] Больше всего в Украине регистрировали бензиновые автомобили с пробегом Фото: Toyota

Какие подержанные автомобили зарегистрировали в Украине в январе 2023 года:

авто с бензиновыми двигателями — 48% (-4%);

дизельные авто — 35% (-2%);

авто с ГБО — 6% (-1%);

гибриды — 3% (+1%);

электромобили — 8% (+6%).

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