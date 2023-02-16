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Українці пересідають на електрокари: наскільки зменшилася частка авто з ДВЗ у 2023 році

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Фото: Фокус | За рік частка електромобілів на ринку збільшилася на 8%

У січні 2023 року суттєво збільшилася частка гібридів і електромобілів. Попри це лідером ринку залишаються бензинові автомобілі.

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Українці продовжують пересідати на електромобілі замість авто з традиційними двигунами. У січні частка електрокарів збільшилася. Про це розповіли в "Укравтопромі".

У січні 2023 року багато автомобілів, які вперше реєстрували в Україні, були оснащені двигуном внутрішнього згоряння. Проте в сегменті нових легкових автомобілів частка бензинових моделей знизилася на 6 процентних пунктів і тепер становить 54%.

Дизельні автомобілі також втратили 6 процентних пунктів. Їхня частка на ринку знизилася до 19%.

У січні лише 1% авто оснащувався ГБО. Це на 1 процентний пункт менше, ніж торік.

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Крім цього, у січні 2023 року істотно збільшилася частка гібридних автомобілів. Минулого року за цей період вона становила 11%, а тепер — 16%.

Електромобілі в січні зайняли 10% ринку. За той же місяць 2022 року цей показник сягав лише 2%.

Toyota RAV4 Fullscreen
Найбільше в Україні реєстрували бензинових автомобілів із пробігом
Фото: Toyota

Які старі автомобілі зареєстрували в Україні в січні 2023 року:

  • авто з бензиновими двигунами — 48% (-4%);
  • дизельні авто — 35% (-2%);
  • авто з ГБО — 6% (-1%);
  • гібриди — 3% (+1%);
  • електромобілі — 8% (+6%).

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