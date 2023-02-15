Названі найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік

Tesla Model Y посів другу позицію, але досить близько підібрався до лідера з продажу у 2022 році — Toyota RAV4. За рік продано 758 599 електромобілів цієї моделі.

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Експерти назвали найпопулярніші моделі кросоверів у світі за 2022 рік. Toyota утримує лідерство, а Tesla поступово наздоганяє японський бренд. Про це повідомили на сайті Focus2move.

[ + – ] Toyota RAV4 став найпродавнішим кросовером у 2022 році Фото: Toyota

На першому місці у світовому рейтингу найпродаваніших кросоверів опинився Toyota RAV4. У 2022 році продали 871 513 автомобілів цієї моделі, що на 13,7% менше, ніж у 2021 році.

Друге місце за продажами зайняв електричний кросовер Tesla Model Y з 758 599 проданими авто цієї моделі. Електромобілю вдалося піднятися вище на чотири позиції за рік, покращивши показники на 88,3%.

Honda CR-V розташувався на третьому місці глобального продажу у 2022 році. За рік реалізовано 601 860 таких кросоверів, що на 17,8% менше ніж у 2021 році.

Четверту позицію зайняв Hyundai Tucson із 556 197 продажами. На п'ятому місці опинився Kia Sportage — 462 518 проданих авто.

Шосте місце за глобальними продажами в 2022 році отримав Volkswagen Tiguan з 438 123 проданими авто. На сьомій позиції знаходиться Mazda CX-5. За рік продано 368 421 авто цієї моделі.

Toyota Highlander у 2022 році посів восьме місце з продажу з 339 619 проданими екземплярами моделі. Дев'ята позиція закріпилася за преміальним Mercedes-Benz GLC — 321 398 проданих авто.

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Десятку лідерів замикає Nissan Qashqai. У 2022 році продано 299 299 таких авто, що на 11,1% менше, ніж роком раніше.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найдорожчі та найдешевші автомобілі, які купили в Україні у 2022 році.