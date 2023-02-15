Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год

Tesla Model Y занял вторую позицию, но довольно близко подобрался к лидеру по продажам в 2022 году — Toyota RAV4. За год было продано 758 599 электромобилей этой модели.

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Эксперты назвали самые продаваемые модели кроссоверов в мире за 2022 год. Toyota удерживает лидерство, а Tesla постепенно догоняет японский бренд. Об этом рассказали на сайте Focus2move.

[ + – ] Toyota RAV4 стал самым продаваемым кроссовером в 2022 году Фото: Toyota

На первом месте в мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов оказался Toyota RAV4. В 2022 году было продано 871 513 автомобилей этой модели, что на 13,7% меньше, чем в 2021 году.

Второе место по продажам занял электрический кроссовер Tesla Model Y с 758 599 проданными авто этой модели. Электромобилю удалось подняться выше на четыре позиции за год, улучшив показатели на 88,3%.

Honda CR-V расположился на третьем месте по глобальным продажам в 2022 году. За год было реализовано 601 860 таких кроссоверов, что на 17,8% меньше, чем в 2021 году.

Четвертую позицию занял Hyundai Tucson с 556 197 продажами. На пятом месте оказался Kia Sportage — 462 518 проданных авто.

Шестое место по глобальным продажам в 2022 году получил Volkswagen Tiguan с 438 123 проданными авто. На седьмой позиции находится Mazda CX-5. За год было продано 368 421 авто этой модели.

Toyota Highlander в 2022 году занял восьмое место по продажам с 339 619 проданными экземплярами модели. Девятая позиция закрепилась за премиальным Mercedes-Benz GLC — 321 398 проданных авто.

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