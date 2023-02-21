Из каких стран украинцы импортировали больше всего автомобилей в 2022 году

В Украине наблюдается снижение темпов импорта новых автомобилей. Большую часть рынка заняли авто с пробегом.

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За 2022 год в Украину импортировали 412,9 тысячи автомобилей общей таможенной стоимостью около $3 млрд. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

В сравнении с 2021 годом количество ввозимых автомобилей в Украину уменьшилось на 38%. Также на треть снизилась их таможенная стоимость.

Новые авто заняли только 10% от общего количества импортируемых транспортных средств. Все остальные автомобили были с пробегом.

ТОП-5 стран по количеству импортируемых автомобилей в Украину в 2022 году:

Германия — более 142,5 тысячи автомобилей на сумму $729,3 млн; Франция — 41,1 тысячи авто с таможенной стоимостью $131,5 млн; Япония — 34 тысячи автомобилей на сумму $377 млн; США — 33,9 тысячи авто с таможенной стоимостью $468 млн; Польша — 26 тысяч автомобилей на сумму $172 млн.

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Очевидно, что количество ввезенных автомобилей в Украину снизилось из-за полномасштабного вторжения России. Наибольшую роль сыграл запрет на выезд из страны военнообязанных украинцев.

Ранее Фокус рассказал, что украинцы продолжают пересаживаться на электромобили вместо авто с традиционными двигателями.

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