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Авто

Из каких стран украинцы привозят больше всего подержанных автомобилей — статистика

Импорт, Авто, Автомобили, Украина, Подержанные авто, Эвропа, США, Пробег, Статистика, Украинцы, Деньги
Фото: autoua.net | Украинцы стабильно импортируют около 10 тысяч подержанных автомобилей каждый месяц

Чаще всего украинцы привозят подержанные автомобили из США и стран Евросоюза. В Финляндии средняя стоимость импортируемых авто оказалась самой низкой.

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Эксперты назвали страны, из которых украинцы привезли больше всего поддержанных автомобилей за февраль. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

После отмены "нулевой" растаможки импорт авто с пробегом из-за границы существенно снизился. Тем не менее украинцы стабильно привозят около 10 тысяч подержанных легковых автомобилей ежемесячно.

С сентября по декабрь 2022 года в Украине зарегистрировали 60,8 тысячи подержанных автомобилей из других стран. В период с января по февраль — еще 20,2 тысяч.

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Из каких стран в Украину импортировали больше всего подержанных автомобилей?

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США остаются одним из крупнейших импортеров подержанных автомобилей в Украину
Фото: Facebook

За последние шесть месяцев в Украину импортировали 81 тысячу автомобилей. Из них 49,7 тыс. авто были привезены из стран Европейского Союза, и еще 24,3 тыс. — из стран Америки.

На первом месте с сентября по февраль 2022 года самым крупным экспортером автомобилей с пробегом в Украину оказались США (23,9 тыс. авто), Польша (16,4 тыс. авто) и Германия (14,3 тыс. авто).

ТОП-20 стран по количеству импортированных подержанных автомобилей в Украину:

  1. США — 23 903 авто
  2. Польша — 16 427 авто
  3. Германия — 14 318 авто
  4. Великобритания — 3 294 авто
  5. Нидерланды — 2 915 авто
  6. Литва — 2 877 авто
  7. Эстония — 2 753 авто
  8. Китай — 1 963 авто
  9. Франция — 1 722 авто
  10. Швейцария — 1 477 авто
  11. Норвегия — 1 307 авто
  12. Бельгия — 1 241 авто
  13. Чехия — 983 авто
  14. Южная Корея — 885 авто
  15. Словакия — 874 авто
  16. Дания — 612 авто
  17. Грузия — 580 авто
  18. Швеция — 461 авто
  19. Канада — 352 авто
  20. Финляндия — 313 авто

Сколько денег потратили украинцы на подержанные автомобили из других стран?

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Украинцы потратили 21,1 млрд грн на подержанные автомобили из других стран с сентября 2022 по январь 2023 года
Фото: УНИАН

С сентября 2022 по январь 2023 года украинцы купили в других странах подержанных автомобилей суммарной таможенной стоимостью 21,1 млрд грн (577 млн долларов). Из них за январь-февраль 2023 года — 5,2 млрд грн (142 млн долларов).

Больше всего денег заплатили за легковые авто из США (около 9 млрд грн/244,7 млн долларов). На автомобили из Польши украинцы потратили за последние 6 месяцев 2,9 млрд грн (78,8 млн долларов). На третьем месте расположилась Германия (2,4 млрд грн/65,3 млн долларов).

ТОП-20 стран, в которых украинцы потратили больше всего денег на подержанные автомобили:

  1. США — 9,02 млрд грн
  2. Польша — 2,9 млрд грн
  3. Германия — 2,38 млрд грн
  4. Китай — 2,17 млрд грн
  5. Литва — 0,43 млрд грн
  6. Великобритания — 0,41 млрд грн
  7. Норвегия — 0,4 млрд грн
  8. Нидерланды — 0,38 млрд грн
  9. Эстония — 0,33 млрд грн
  10. Бельгия — 0,31 млрд грн
  11. Словакия — 0,31 млрд грн
  12. Южная Корея — 0,3 млрд грн
  13. Франция — 0,23 млрд грн
  14. Грузия — 0,2 млрд грн
  15. Швейцария — 0,19 млрд грн
  16. Чехия — 0,15 млрд грн
  17. Венгрия — 0,13 млрд грн
  18. Канада — 0,13 млрд грн
  19. Гонконг — 0,12 млрд грн
  20. Дания — 0,1 млрд грн

В каких странах самые дешевые подержанные автомобили?

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В Финляндии самая низкая средняя стоимость подержанных автомобилей, импортируемых в Украину
Фото: Pixabay

Самые дорогие подержанные автомобили украинцы привозили из ОАЭ. Средняя стоимость авто с пробегом из этой страны составила 31,3 тыс. долларов.

Второе место по дороговизне подержанных автомобилей занял Китай (средняя стоимость авто 30,4 тыс. долларов). На третьем месте расположилась Венгрия (14,6 тыс. долларов).

Самыми дешевыми странами по средней стоимости импортированных в Украину автомобилей с пробегом оказались Финляндия, Латвия, Эстония и Великобритания.

Средняя стоимость импортных б/у авто, ввозимых в Украину:

  1. Финляндия — 2 854 доллара
  2. Латвия — 3 122 доллара
  3. Эстония — 3 232 доллара
  4. Великобритания — 3 384 доллара
  5. Швейцария — 3 548 долларов
  6. Нидерланды — 3 585 долларов
  7. Франция — 3 721 доллар
  8. Болгария — 3 912 долларов
  9. Швеция — 4 045 долларов
  10. Литва — 4 129 долларов
  11. Чехия — 4 220 долларов
  12. Германия — 4 543 доллара
  13. Дания — 4 632 доллара
  14. Польша — 4 830 долларов
  15. Италия — 5 692 доллара
  16. Испания — 5 802 доллара
  17. Бельгия — 6 891 доллар
  18. Норвегия — 8 294 доллара
  19. Румыния — 8 529 долларов
  20. Япония — 8 820 долларов
  21. Грузия — 9 385 долларов
  22. Южная Корея — 9 385 долларов
  23. Канада — 9 734 доллара
  24. Словакия — 9 766 долларов
  25. Австрия — 10 316 долларов
  26. США — 10 317 долларов
  27. Словения — 12 438 долларов
  28. Люксембург — 13 115 долларов
  29. Венгрия — 14 586 долларов
  30. Китай — 30 394 доллара
  31. ОАЭ — 31 272 доллара

Ранее Фокус рассказал, из каких стран украинцы импортировали больше всего автомобилей в 2022 году.