Из каких стран украинцы привозят больше всего подержанных автомобилей — статистика

Чаще всего украинцы привозят подержанные автомобили из США и стран Евросоюза. В Финляндии средняя стоимость импортируемых авто оказалась самой низкой.

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Эксперты назвали страны, из которых украинцы привезли больше всего поддержанных автомобилей за февраль. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

После отмены "нулевой" растаможки импорт авто с пробегом из-за границы существенно снизился. Тем не менее украинцы стабильно привозят около 10 тысяч подержанных легковых автомобилей ежемесячно.

С сентября по декабрь 2022 года в Украине зарегистрировали 60,8 тысячи подержанных автомобилей из других стран. В период с января по февраль — еще 20,2 тысяч.

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Из каких стран в Украину импортировали больше всего подержанных автомобилей?

США остаются одним из крупнейших импортеров подержанных автомобилей в Украину Фото: Facebook

За последние шесть месяцев в Украину импортировали 81 тысячу автомобилей. Из них 49,7 тыс. авто были привезены из стран Европейского Союза, и еще 24,3 тыс. — из стран Америки.

На первом месте с сентября по февраль 2022 года самым крупным экспортером автомобилей с пробегом в Украину оказались США (23,9 тыс. авто), Польша (16,4 тыс. авто) и Германия (14,3 тыс. авто).

ТОП-20 стран по количеству импортированных подержанных автомобилей в Украину:

США — 23 903 авто Польша — 16 427 авто Германия — 14 318 авто Великобритания — 3 294 авто Нидерланды — 2 915 авто Литва — 2 877 авто Эстония — 2 753 авто Китай — 1 963 авто Франция — 1 722 авто Швейцария — 1 477 авто Норвегия — 1 307 авто Бельгия — 1 241 авто Чехия — 983 авто Южная Корея — 885 авто Словакия — 874 авто Дания — 612 авто Грузия — 580 авто Швеция — 461 авто Канада — 352 авто Финляндия — 313 авто

Сколько денег потратили украинцы на подержанные автомобили из других стран?

Украинцы потратили 21,1 млрд грн на подержанные автомобили из других стран с сентября 2022 по январь 2023 года Фото: УНИАН

С сентября 2022 по январь 2023 года украинцы купили в других странах подержанных автомобилей суммарной таможенной стоимостью 21,1 млрд грн (577 млн долларов). Из них за январь-февраль 2023 года — 5,2 млрд грн (142 млн долларов).

Больше всего денег заплатили за легковые авто из США (около 9 млрд грн/244,7 млн долларов). На автомобили из Польши украинцы потратили за последние 6 месяцев 2,9 млрд грн (78,8 млн долларов). На третьем месте расположилась Германия (2,4 млрд грн/65,3 млн долларов).

ТОП-20 стран, в которых украинцы потратили больше всего денег на подержанные автомобили:

США — 9,02 млрд грн Польша — 2,9 млрд грн Германия — 2,38 млрд грн Китай — 2,17 млрд грн Литва — 0,43 млрд грн Великобритания — 0,41 млрд грн Норвегия — 0,4 млрд грн Нидерланды — 0,38 млрд грн Эстония — 0,33 млрд грн Бельгия — 0,31 млрд грн Словакия — 0,31 млрд грн Южная Корея — 0,3 млрд грн Франция — 0,23 млрд грн Грузия — 0,2 млрд грн Швейцария — 0,19 млрд грн Чехия — 0,15 млрд грн Венгрия — 0,13 млрд грн Канада — 0,13 млрд грн Гонконг — 0,12 млрд грн Дания — 0,1 млрд грн

В каких странах самые дешевые подержанные автомобили?

В Финляндии самая низкая средняя стоимость подержанных автомобилей, импортируемых в Украину Фото: Pixabay

Самые дорогие подержанные автомобили украинцы привозили из ОАЭ. Средняя стоимость авто с пробегом из этой страны составила 31,3 тыс. долларов.

Второе место по дороговизне подержанных автомобилей занял Китай (средняя стоимость авто 30,4 тыс. долларов). На третьем месте расположилась Венгрия (14,6 тыс. долларов).

Самыми дешевыми странами по средней стоимости импортированных в Украину автомобилей с пробегом оказались Финляндия, Латвия, Эстония и Великобритания.

Средняя стоимость импортных б/у авто, ввозимых в Украину:

Финляндия — 2 854 доллара Латвия — 3 122 доллара Эстония — 3 232 доллара Великобритания — 3 384 доллара Швейцария — 3 548 долларов Нидерланды — 3 585 долларов Франция — 3 721 доллар Болгария — 3 912 долларов Швеция — 4 045 долларов Литва — 4 129 долларов Чехия — 4 220 долларов Германия — 4 543 доллара Дания — 4 632 доллара Польша — 4 830 долларов Италия — 5 692 доллара Испания — 5 802 доллара Бельгия — 6 891 доллар Норвегия — 8 294 доллара Румыния — 8 529 долларов Япония — 8 820 долларов Грузия — 9 385 долларов Южная Корея — 9 385 долларов Канада — 9 734 доллара Словакия — 9 766 долларов Австрия — 10 316 долларов США — 10 317 долларов Словения — 12 438 долларов Люксембург — 13 115 долларов Венгрия — 14 586 долларов Китай — 30 394 доллара ОАЭ — 31 272 доллара

Ранее Фокус рассказал, из каких стран украинцы импортировали больше всего автомобилей в 2022 году.