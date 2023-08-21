Audi ввели нові обмеження для російських водіїв: що зробив автовиробник

Російським дилерам заборонили доступ до програмного забезпечення Audi. Також скоро власники автомобілів цього бренду в РФ не зможуть віддалено запускати двигуни своїх авто.

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Audi обмежили доступ російських дилерів до свого програмного забезпечення. Тепер водії з Росії зіткнулися з серйозними обмеженнями. Про це повідомили на сайті The Moscow Times.

Німецькі автовиробники продовжують вводити обмеження на оновлення програмного забезпечення їхніх автомобілів в РФ. Через це російські водії не зможуть зробити дублікати ключів сучасних моделей, а також встановити деталі, в яких потрібне програмування.

Доступ до свого програмного забезпечення в Росії вже заборонили Mercedes-Benz і BMW. Власників цих авто попередили про обмеження.

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Крім цього незабаром власники автомобілів Audi в Росії не зможуть віддалено запускати двигуни своїх авто, а також відстежувати рівень палива через смартфон. Введені проти РФ санкції забороняють автовиробникам постачати свої моделі та запасні деталі для них.

Німецькі автовиробники поки що офіційно не прокоментували свої рішення. Проте інформація підтвердилася від російських дилерів.

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