Новейший электрокроссовер Audi удивил инновационным интерьером (фото, видео)

В салоне Audi Q6 e-tron установлены сразу три дисплея на передней панели. Мультимедийная система кроссовера создана на базе Android и дополнена искусственным интеллектом.

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На автошоу IAA в Мюнхене показали новый Audi Q6 e-tron. Сам электрокроссовер продемонстрировали в камуфляжной пленке, но зато полностью рассекретили его интерьер. Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

В салоне на передней панели установили три дисплея Фото: Audi

Электромобиль Audi Q6 e-tron презентует новое поколение салонов немецкой марки. На его передней панели установили сразу три дисплея: изогнутая виртуальная панель приборов, большой 14,5-дюймовый тачскрин мультимедиа и отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира. В добавок, есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Кроссовер получил мультимедийную систему на Android Фото: Audi

Кроссовер Audi Q6 e-tron получил мультимедийную систему на базе Android, интерактивную подсветку салона и голосового помощника. Искусственный интеллект изучает предпочтения водителя и может, например, включать подогрев сидений в холодную погоду. Топовая версия электрокара получила акустику Bang&Olufsen c 22 динамиками.

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У кроссовера вместительный багажник объемом 526-1529 л. Кроме того, есть небольшой 64-литровый отсек спереди.

Запас хода электрокара достигнет 600 км Фото: carscoops.com

Напомним, что новый Audi Q6 e-tron – пятиместный электрокроссовер, занимающий нишу между моделями Q4 e-tron и Q8 e-tron. Он построен на платформе РРЕ, которую также будет использовать и новый Porsche Macan.

Электромобиль Audi Q6 e-tron предложат в версиях на 396 и 510 л. с., причем топовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с. Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечит запас хода до 600 км. Полноценная презентация модели состоится в 2024 году.

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