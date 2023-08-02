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Новый Porsche Macan 2024 полностью рассекретили за год до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Новый Porsche Macan заметили практически без камуфляжа

Новый Porsche Macan 2024 станет электромобилем. Кроссовер предложат с 612-сильной установкой, а его запас хода превысит 500 км.

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В интернете опубликованы шпионские фото Porsche Macan второго поколения. Электрический кроссовер заметили во время тестов в Германии. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Линия крыши стала более покатой
Фото: Motor1.com

Новый Porsche Macan 2024 заметили практически без камуфляжа, что дает возможность разглядеть его дизайн. Кроссовер стал более динамичным благодаря покатой купеобразной крыше. У него выраженный "нос", фары в стиле Porsche Taycan и рельефный передний бампер. Сзади обращают на себя внимание тоненькие фонари.

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Напомним, что новый Porsche Macan дебютирует в 2024 году – презентацию кроссовера отложили из-за проблем с разработкой программного обеспечения.

Porsche Macan 2024 будет доступен исключительно в электрическом исполнении. Кроссовер построят на новой платформе РРЕ, которую также использует новый Audi Q6 e-tron.

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Кроссовер Porsche станет электромобилем
Фото: Motor1.com

Электромобиль Porsche Macan дебютирует в версии с двумя моторами с суммарной отдачей 612 л. с. и 1050 Н∙м и батареей на 100 кВт∙ч. Его запас хода составит не менее 500 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку – за 25 минут на 80%.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche 911 получил особую юбилейную версию мощностью свыше 500 сил.

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