Карбоновый кузов и "механика": спорткар Porsche 911 получил юбилейную версию (фото)

Porsche 911 S/T является самым легким в линейке спорткара. Новинка оснащена 525-сильным двигателем и способна разгоняться до сотни всего за 3,5 секунды.

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Porsche представили особую версию своего культового спорткара 911 S/T. Она посвящена 60-летию модели и имеет несколько уникальных особенностей. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Porsche 911 S/T является самым легким в линейке спорткара благодаря кузову из углеродного волокна. Его вес составляет всего 1386 кг.

Юбилейная модель отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. На выбор будет предложено несколько вариантов окраски кузова.

Porsche 911 S/T будет доступен в нескольких цветах Фото: Porsche

Также спорткар получил новые колесные диски из магниевого сплава. Они будут доступны в нескольких цветах.

Porsche 911 S/T оснащен кузовным обвесом от модификации GT3 Touring. Он выделяется отсутствием массивного антикрыла сзади, в отличие от версий GT3 и GT3 RS.

Сзади остутсвует массивное антикрыло Фото: Porsche

Покупатели могут выбрать гоночный номер от 0 до 99, который будет нанесен на боковую часть кузова. Обозначение модели выполнено в золотом цвете.

Клиенты могут выбрать гоночный номер, который появится на боковой части кузова Фото: Porsche

Также новинка получила перенастроенную подвеску. Это позволило сделать спорткар более маневренным.

Под капотом расположен 4,0-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 525 л.с. и 465 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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В интерьере также есть несколько уникальных элементов. Среди них ковшеобразные сиденья из углеродного волокна, обитые тканью и кожей в классическом стиле. Помимо этого спорткар получил уникальное оформление приборной панели в ретро-стиле.

В интерьере есть несколько уникальных элементов Фото: Porsche

Всего будет построено 1963 экземпляра Porsche 911 S/T. Стоимость спорткара составляет $290 000.

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