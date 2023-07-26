Полная электрификация: Porsche перестанет выпускать бензиновые автомобили

Несмотря на разработку экологичного топлива, Porsche планируют избавиться от многих автомобилей с ДВС. Только одна модель будет оснащаться бензиновыми двигателями, пока это возможно.

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В Porsche заявили, что бренд перестанет выпускать автомобили с ДВС. Исключением является культовый спорткар 911, который как можно дольше сохранит бензиновые двигатели. Об этом сообщили на сайте Automotive News Europe.

Руководитель команды Porsche по электронному топливу Карл Думс поделился, что у бренда есть план постепенной электрификации своей линейки автомобилей. К 2030 году электромобили составят 80% от продаж.

Интересно то, что Porsche активно работает над созданием экологичного топлива совместно с чилийской компанией HIF Global. Тем не менее многие модели бренда не сохранят ДВС.

Известно, что кроссоверы Macan и Cayenne переведут на электротягу уже в следующем поколении. Такая же участь ждет спорткары Cayman и Boxster.

За 2022 год на Porsche 911 пришлось 13% от продаж всех автомобилей бренда. Именно поэтому производитель не рискует переводить такую значимую модель на электротягу.

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Думс отметил, что экологичное топливо больше предназначено для авиационной промышленности. По его словам, многие легковые автомобили в будущем будут работать на электричестве.

Ранее Фокус писал, что Toyota собирается прекратить выпуск бензиновых и дизельных автомобилей для европейского рынка с 2035 года.