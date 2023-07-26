Повна електрифікація: Porsche перестане випускати бензинові автомобілі

Попри розробку екологічного палива, Porsche планують позбутися багатьох автомобілів із ДВЗ. Лише одна модель буде оснащуватися бензиновими двигунами, поки це можливо.

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У Porsche заявили, що бренд перестане випускати автомобілі з ДВЗ. Винятком є культовий спорткар 911, який якомога довше збереже бензинові двигуни. Про це повідомили на сайті Automotive News Europe.

Керівник команди Porsche з електронного палива Карл Думс поділився, що у бренду є план поступової електрифікації своєї лінійки автомобілів. До 2030 року електромобілі становитимуть 80% від продажів.

Цікаво те, що Porsche активно працює над створенням екологічного палива спільно з чилійською компанією HIF Global. Проте більшість моделей бренду не збережуть ДВЗ.

Відомо, що кросовери Macan і Cayenne переведуть на електротягу вже в наступному поколінні. Така ж доля чекає на спорткари Cayman і Boxster.

За 2022 рік на Porsche 911 припало 13% від продажів усіх автомобілів бренду. Саме тому виробник не ризикує переводити таку значущу модель на електротягу.

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Думс зазначив, що екологічне паливо більше призначене для авіаційної промисловості. За його словами, більшість легкових автомобілів у майбутньому працюватимуть на електриці.

Раніше Фокус писав, що Toyota збирається припинити випуск бензинових і дизельних автомобілів для європейського ринку з 2035 року.