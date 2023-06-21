Toyota перестанет продавать бензиновые и дизельные авто в Европе: первые подробности

В Toyota не поддерживают стандарт по вредным выбросам Евро-7. Бренд сосредоточится на производстве электромобилей, а автомобили с ДВС будут предложены в других странах.

Related video

Toyota собирается прекратить выпуск бензиновых и дизельных автомобилей для европейского рынка с 2035 года. Японский бренд сосредоточится на выпуске электромобилей. Об этом рассказали на сайте Automobilwoche.

Несмотря на то, что Toyota признает отставание от конкурентов в области производства электромобилей, бренд не собирается уступать. В планы компании входит создание линейки электрических моделей для разных сегментов.

В Toyota заявили, что производство гибридов и автомобилей продолжится в течение следующего десятилетия. К 2030 году бренд собирается выпускать 1,7 миллиона электромобилей ежегодно.

Из-за запрета на автомобили с ДВС в Европе с 2035 года Toyota откажется от выпуска таких автомобилей для этого рынка. При этом водородные модели не являются приоритетными, так как в европейских странах водородные заправочные станции встречаются редко.

Toyota Mirai является флагманской моделью бренда на водороде Фото: Toyota

Также Toyota не поддерживает стандарт по вредным выбросам Евро-7, который был предложен Европейским Союзом. Представители бренда считают, что производство бензиновых и дизельных автомобилей с соблюдением этих норм станет слишком дорогим.

Важно

Toyota готовит новые электромобили с запасом хода до 1500 км: первые подробности

Главный европейский операционный директор Toyota Мэтт Харрисон заявил, что с 2035 года бренд будет выпускать только электромобили для Европы. Производитель сосредоточится и на производстве аккумуляторных батарей.

Ранее Фокус писал, что Toyota разрабатывает свой первый спортивный электромобиль.