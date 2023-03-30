Евросоюз утвердил запрет на бензиновые и дизельные авто с уступками Германии

Германия неоднократно выступала против полного запрета автомобилей с ДВС, из-за чего ЕС пересмотрел условия регламента. Некоторые автопроизводители смогут придерживаться менее строгих целевых показателей вредных выбросов.

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Европейский Союз окончательно утвердил запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, но с уступками Германии. Об этом рассказали в Совете ЕС.

Новый регламент призван сократить выбросы парниковых газов для новых автомобилей на 55% с 2030 по 2034 год. С 2035 года этот показатель должен снизиться на 100%.

Германия неоднократно выступала против полного запрета автомобилей с ДВС, из-за чего некоторые нормы регламента решили пересмотреть. Например, регистрация бензиновых и дизельных авто после 2035 года разрешается, если они работают на климатически нейтральном топливе.

До 2029 года в Евросоюзе будет действовать регуляторный механизм стимулирования. Благодаря ему автопроизводители, отвечающие определенным критериям, могут придерживаться менее строгих целевых показателей вредных выбросов — 25%.

Важно

В Европе разрешили продажу бензиновых и дизельных авто после 2035 года при одном условии

В 2026 году в ЕС также пересмотрят план по сокращению парниковых газов с учетом развития технологий. Решение Евросоюза является последним шагом в процедуре принятия регламента, после чего он будет опубликован в Официальном вестнике ЕС и начнет действовать на 20-й день после публикации.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, как нормы по вредным выбросам для транспорта Евро-7 повлияют на стоимость новых автомобилей.