В Европе разрешили продажу бензиновых и дизельных авто после 2035 года при одном условии

Германия и ЕС пришли к соглашению относительно будущего автомобилей с ДВС. Тем не менее автопроизводителям придется соблюдать одно важное условие.

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Европейский Союз пересмотрел условие запрета на продажу бензиновых и дизельных авто с 2035 года после обсуждения с Германией. Об этом сообщили на сайте Reuters.

Германия договорилась с Евросоюзом о будущем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такие авто останутся доступными для покупки в ЕС, но при одном условии.

Соглашение между Германией и Европейским Союзом позволит выпускать и продавать автомобили с ДВС после 2035 года, если они будут заправляться топливом с нейтральным выбросом CO2.

"Мы пришли к согласию с Германией относительно будущего использования климатически нейтрального топлива в автомобилях", — заявил руководитель отдела климатической политики Евросоюза Франс Тиммерманс.

Важно

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Согласно договору, новые автомобили с ДВС можно будет регистрировать после 2035 года, если они заправляются исключительно топливом с нейтральным выбросом CO2. Также от запрета на производство таких авто будут освобождены мелкие производители. Им необходимо будет выпускать не менее 50% авто на электротяге или водороде.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche совместно с чилийской компанией Highly Innovative Fuels начала производство синтетического топлива.