Германия выступила против полного запрета на бензиновые и дизельные авто в Европе

В Министерстве транспорта Германии считают, что топливо с нейтральным углеродным выбросом позволит сохранить автомобили с ДВС. Это позволит производителям сэкономить на производстве новых моделей.

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Германия обратилась к Европейскому Союзу с просьбой об освобождении от полного запрета на авто с ДВС с 2035 года. Об этом сообщили на сайте The Drive.

В Германии заявили, что топливо с нейтральным выбросом CO2 может помочь в решении экологических проблем. Это позволит сохранить на европейском рынке автомобили с ДВС, а также сократит вредные выбросы.

Напомним, что Европарламент постановил запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Из-за этого многим производителям придется полностью перейти на производство водородных или электрических авто.

От полного запрета на производство автомобилей с ДВС будут освобождены только мелкие производители. Тем не менее им необходимо выпускать не менее 50% авто на электротяге или водороде.

Министр транспорта Германии Михаэль Тойрер отметил, что климатически нейтральное топливо позволит концернам сократить расходы на создание новых автомобилей, что положительно скажется на их стоимости для покупателей.

Важно

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Климатически нейтральное топливо пока изготавливают всего несколько компаний. Среди них Porsche, которая наладила производство в Чили.

Ранее Фокус писал, что Skoda могут прекратить выпускать три своих популярных модели авто.