Первое в мире экологичное топливо продают по 2900 долларов за литр

Топливо можно использовать как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. При его сгорании выделяется углекислый газ, но его количество заметно меньше, чем от обычного бензина или дизеля

Related video

Компания Zero Petroleum объявила о старте продаж первого в мире экологичного топлива. Цена такого горючего составляет 2990 долларов за литр. Об этом сообщили на портале testcoches.es.

Европейский Союз до 2035 года планирует запретить продажу автомобилей с ДВС из-за их вредных выбросов. Чтобы замедлить этот процесс, в Zero Petroleum разработали углеродно-нейтральное синтетическое топливо.

Это топливо можно использовать как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. Для этого даже не нужно вносить изменений в силовую установку автомобиля.

Важно

В Porsche начали выпуск инновационного эко-топлива: оно может заменить привычный бензин

При сгорании этого синтетического топлива выделяется углекислый газ, но его количество заметно меньше, чем от обычного бензина или дизеля. Горючее уже опробовали во время летных испытаний совместно с британской армией.

Серьезным недостатком такого топлива является его цена. Его продают в 20-литровых канистрах, стоимостью 59 800 долларов.

Коммерциализация этого топлива пока не ориентирована на "простых потребителей". Его массовое производство запланировано с 2027 года. Тогда цену планируют снизить до 3,6 доллара за литр.

Ранее Фокус писал, что в Британии создали первый в мире трактор, работающий на навозе.