Первое в мире экологичное топливо продают по 2900 долларов за литр
Топливо можно использовать как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. При его сгорании выделяется углекислый газ, но его количество заметно меньше, чем от обычного бензина или дизеля
Компания Zero Petroleum объявила о старте продаж первого в мире экологичного топлива. Цена такого горючего составляет 2990 долларов за литр. Об этом сообщили на портале testcoches.es.
Европейский Союз до 2035 года планирует запретить продажу автомобилей с ДВС из-за их вредных выбросов. Чтобы замедлить этот процесс, в Zero Petroleum разработали углеродно-нейтральное синтетическое топливо.
Это топливо можно использовать как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. Для этого даже не нужно вносить изменений в силовую установку автомобиля.
При сгорании этого синтетического топлива выделяется углекислый газ, но его количество заметно меньше, чем от обычного бензина или дизеля. Горючее уже опробовали во время летных испытаний совместно с британской армией.
Серьезным недостатком такого топлива является его цена. Его продают в 20-литровых канистрах, стоимостью 59 800 долларов.
Коммерциализация этого топлива пока не ориентирована на "простых потребителей". Его массовое производство запланировано с 2027 года. Тогда цену планируют снизить до 3,6 доллара за литр.
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