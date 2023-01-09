Перше у світі екологічне паливо продають по 2900 доларів за літр

Паливо можна використовувати як у дизельних, так і бензинових двигунах. Під час його згоряння виділяється вуглекислий газ, але його кількість помітно менша, ніж від звичайного бензину або дизеля.

Related video

Компанія Zero Petroleum оголосила про старт продажу першого у світі екологічного палива. Ціна такого пального становить 2990 доларів за літр. Про це повідомили на порталі testcoches.es.

Європейський Союз до 2035 року планує заборонити продаж автомобілів із ДВС через їх шкідливі викиди. Щоб уповільнити цей процес, у Zero Petroleum розробили вуглецево-нейтральне синтетичне паливо.

Це паливо можна використовувати як у дизельних, так і бензинових двигунах. Для цього навіть не потрібно вносити змін до силової установки автомобіля.

Важливо

У Porsche розпочали випуск інноваційного екопалива: воно може замінити звичний бензин

Під час згоряння цього синтетичного палива виділяється вуглекислий газ, але його кількість помітно менша, ніж від звичайного бензину або дизеля. Пальне вже випробували під час льотних випробувань разом із британською армією.

Серйозним недоліком такого палива є його ціна. Його продають у 20-літрових каністрах вартістю 59 800 доларів.

Комерціалізація цього палива поки що не орієнтована на "простих споживачів". Його масове виробництво заплановане з 2027 року. Тоді ціну планують знизити до 3,6 долара за літр.

Раніше Фокус писав, що у Британії створили перший у світі трактор, який працює на гною.