Обережно, не вступіть у паливо! Британці створили перший у світі трактор, який працює на гною (фото)

Розробники запевняють, що ця нова технологія допоможе у боротьбі зі змінами клімату.

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Останні десятиліття вчені б'ють на сполох і невпинно повторюють, що людству необхідно знизити кількість викидів, щоб якщо не зупинити, то хоча б уповільнити глобальне потепління, пише Daily Mail.

Компанія Bennamann із Корнуолла з усім новаторством і турботою про навколишнє середовище підійшла до створення свого нового трактора, який за продуктивністю не поступається своїм дизельним побратимам, проте з любов'ю до екології та планети обійшов би Грету Тунберг. Зазначимо, що компанія займається дослідженнями та розробками в галузі виробництва біометану вже понад 10 років.

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За словами співзасновника Bennamann Кріса Манна, їм вдалося створити перший у світі трактор New Holland T7 Methane Power LNG потужністю 270 кінських сил, який працює виключно на рідкому метані — фактично він є "першопрохідником" в зневуглецьовуванні світового сільськогосподарського виробництва та реалізації економіки замкнутого кола.

[ + – ] Британська компанія розробила перший у світі трактор, який повністю працює на коров'ячому гною Фото: SWNS/CNH Industrial

Експерти вважають, що екологічний трактор може стати поворотним моментом в ефективному енергопостачанні ферм спочатку Великобританії, а потім і всього світу.

Автори відзначають, що їх витвір працює на паливі, зібраному з гною — за фактом паливо забезпечується шляхом збирання побічних продуктів життєдіяльності стада, що складається всього зі 100 корів. Також на фермі доведеться спорудити сховище біометану – після цього газ, відомий як летючий метан, обробляється, стискається та перетворюється на паливо з низьким рівнем викидів.

Розробники також зазначають, що на тракторі встановлений кріогенний бак, який підтримує метан у рідкій формі — для цього необхідна температура -162 градуси. В результаті трактор отримує ту саму потужність, але із значною економією викидів.

[ + – ] Новаторський трактор потужністю 270 к. с. працює на паливі, зібраному з гною Фото: SWNS/CNH Industrial

Зазначимо, що метан випаровується з атмосфери Землі швидше, ніж вуглекислий газ, проте він також має у 80 разів більшу здатність нагрівати атмосферу, ніж вуглець за 20 років. Тому дослідники вважають, що видаляючи та використовуючи метан з користю, ми тим самим могли б зробити вагомий внесок у боротьбу з глобальним потеплінням.

Керівники компанії також зазначають, що не планують зупинятися на досягнутому і вже розглядають ширші варіанти використання цієї технології, наприклад, надалі дослідники планують використовувати технологію для заряджання електромобілів у сільській місцевості.

Раніше Фокус писав про те, що вчені використали недопиту каву для створення біодизеля.