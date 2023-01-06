Осторожно, не вступите в топливо! Британцы создали первый в мире трактор, работающий на навозе (фото)

Разработчики уверяют, что эта новая технология поможет в борьбе с изменениями климата.

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Последние десятилетия ученые бьют тревогу и неустанно повторяют, что человечеству необходимо снизить количество выбросов, чтобы если не остановить, то хотя бы замедлить глобальное потепление, пишет Daily Mail.

Компания Bennamann из Корнуолла со всем новаторством и заботой об окружающей среде подошла к созданию своего нового трактора, который по производительности не уступает своим дизельным собратьям, однако по любви к экологии и планете обошел бы Грету Тунберг. Отметим, что компания занимается исследованиями и разработками в области производства биометана уже более 10 лет.

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По словам соучредителя Bennamann Криса Манна, им удалось создать первый в мире трактор New Holland T7 Methane Power LNG мощностью 270 лошадиных сил, который работает исключительно на жидком метане — фактически он является "первопроходцем" в обезуглероживанию мирового сельскохозяйственного производства и реализации экономики замкнутого круга.

[ + – ] Британская компания разработала первый в мире трактор, полностью работающий на коровьем навозе Фото: SWNS/CNH Industrial

Эксперты полагают, что экологический трактор вполне может стать поворотным моментом в эффективном энергоснабжении ферм сначала Великобритании, а затем и всего мира.

Создатели отмечают, что их творение работает на топливе, собранном из навоза — по факту топливо обеспечивается путем сбора побочных продуктов жизнедеятельности стада, состоящего всего из 100 коров. Также на ферме придется соорудить хранилище биометана — после этого газ, известный как летучий метан, обрабатывается, сжимается и превращается в топливо с низким уровнем выбросов.

Разработчики также отмечают, что на тракторе установлен криогенный бак, который и поддерживает метан в жидкой форме — для этого необходима температура -162 градуса. В результате трактор получает ту же мощность, но со значительной экономией выбросов.

[ + – ] Новаторский трактор мощностью 270 л.с. работает на топливе, собранном из навоза Фото: SWNS/CNH Industrial

Отметим, что метан испаряется из атмосферы Земли быстрее, чем углекислый газ, однако он также обладает в 80 раз большей способностью нагревать атмосфер, чем углерод за 20 лет. Поэтому исследователи считают, что удаляя и используя метан с пользой, мы тем самым могли бы внести весомую лепту в борьбу с глобальным потеплением.

Руководители компании также отмечают, что не планируют останавливаться на достигнутом и уже рассматривают более широкие варианты использования этой технологии — например, в дальнейшем исследователи планируют использовать технологию для зарядки электромобилей в сельской местности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые использовали недопитый кофе для создания биодизеля.