У Європі дозволили продаж бензинових та дизельних авто після 2035 року за однієї умови

Німеччина та ЄС дійшли згоди щодо майбутнього автомобілів з ДВЗ. Проте автовиробникам доведеться дотримуватися однієї важливої умови.

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Європейський Союз переглянув умови заборони на продаж бензинових та дизельних авто з 2035 року після обговорення з Німеччиною. Про це повідомили на сайті Reuters.

Німеччина домовилася з Євросоюзом про майбутнє автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Такі авто залишаться доступними для покупки в ЄС, але за однієї умови.

Угода між Німеччиною та Європейським Союзом дозволить випускати та продавати автомобілі з ДВЗ після 2035 року, якщо вони заправлятимуться паливом з нейтральним викидом CO2.

"Ми дійшли згоди з Німеччиною щодо майбутнього використання кліматично нейтрального палива в автомобілях", — заявив керівник відділу кліматичної політики Євросоюзу Франс Тіммерманс.

Важливо

Німеччина виступила проти повної заборони на бензинові та дизельні авто в Європі

Згідно з договором, нові автомобілі з ДВЗ можна буде реєструвати після 2035 року, якщо вони заправляються виключно паливом з нейтральним викидом CO2. Також від заборони на виробництво таких авто буде звільнено дрібних виробників. Їм необхідно буде випускати щонайменше 50% авто на електротязі або водні.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche спільно з чилійською компанією Highly Innovative Fuels розпочала виробництво синтетичного палива.