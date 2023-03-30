Євросоюз затвердив заборону на бензинові та дизельні авто з поступками Німеччині

Німеччина неодноразово виступала проти повної заборони автомобілів з ДВЗ, через що ЄС переглянув умови регламенту. Деякі автовиробники зможуть дотримуватись менш суворих цільових показників шкідливих викидів.

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Європейський Союз остаточно затвердив заборону на продаж бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року, але з поступками Німеччини. Про це розповіли у Раді ЄС.

Новий регламент покликаний скоротити викиди парникових газів для нових автомобілів на 55% з 2030 до 2034 року. З 2035 року цей показник має знизитись на 100%.

Німеччина неодноразово виступала проти повної заборони автомобілів з ДВЗ, через що деякі норми регламенту вирішили переглянути. Наприклад, реєстрація бензинових та дизельних авто після 2035 року дозволяється, якщо вони працюють на кліматично нейтральному паливі.

До 2029 року в Євросоюзі діятиме регуляторний механізм стимулювання. Завдяки йому автовиробники, які відповідають певним критеріям, можуть дотримуватись менш суворих цільових показників шкідливих викидів – 25%.

Важливо

У Європі дозволили продаж бензинових та дизельних авто після 2035 року за однієї умови

У 2026 році в ЄС також переглянуть план скорочення парникових газів з урахуванням розвитку технологій. Рішення Євросоюзу є останнім кроком у процедурі ухвалення регламенту, після чого його буде опубліковано в Офіційному віснику ЄС і почне діяти на 20-й день після публікації.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли, як норми щодо шкідливих викидів для транспорту Євро-7 вплинуть на вартість нових автомобілів.