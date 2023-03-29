В Еврокомиссии рассказали, как изменятся цены на авто после введения эко-норм Евро-7

Многие европейские автопроизводители не поддерживают введение норм Евро-7. По их словам, это поспешное и необдуманное решение.

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Эксперты рассказали, как нормы по вредным выбросам для транспорта Евро-7 повлияют на стоимость новых автомобилей. Об этом сообщили на сайте Reuters.

Нормы Евро-7 должны вступить в силу в Европе с 2025 года для легковых авто и с 2027 года для грузовиков и автобусов. В Еврокомиссии предлагают расширить тестирование выбросов CO2 во время вождения.

Многие европейские автопроизводители выступили против введения норм Евро-7. По их словам, это слишком поспешное решение, которое значительно увеличит стоимость новых автомобилей.

Глава концерна Stellantis Карлос Таварес заявил, что из-за Евро-7 автопроизводителям придется потратить десятки миллиардов евро на производство новых электромобилей. Он отметил, что это выгоднее, чем производить бюджетные авто с ДВС.

Глава отдела правительственных дел Volvo Cars Маттиас Йоханссон считает, что производители не успеют внести необходимые изменения в свои двигатели до 2025 года. Гендиректор Iveco Геррит Маркс назвал предложение Еврокомиссии "глупым".

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Европейская ассоциация автопроизводителей подсчитала, что нормы Евро-7 поднимут стоимость новых автомобилей примерно на 2160 долларов. В Европейской комиссии прогнозируют увеличение средней цены на бюджетные модели от 160 до 2800 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что Европейский Союз пересмотрел условие запрета на продажу бензиновых и дизельных авто с 2035 года после обсуждения с Германией.