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Новий Porsche Macan 2024 повністю розсекретили за рік до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Новий Porsche Macan помітили практично без камуфляжу

Новий Porsche Macan 2024 стане електромобілем. Кросовер запропонують із 612-сильною установкою, а його запас ходу перевищить 500 км.

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В інтернеті опубліковано шпигунські фото Porsche Macan другого покоління. Електричний кросовер помітили під час тестів у Німеччині. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Лінія даху стала більш похилою
Фото: Motor1.com

Новий Porsche Macan 2024 помітили практично без камуфляжу, що дає можливість розгледіти його дизайн. Кросовер став більш динамічним завдяки похилому купеподібному даху. У нього виражений "ніс", фари в стилі Porsche Taycan і рельєфний передній бампер. Ззаду звертають на себе увагу тоненькі ліхтарі.

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Нагадаємо, що новий Porsche Macan дебютує у 2024 році — презентацію кросовера відклали через проблеми з розробкою програмного забезпечення.

Porsche Macan 2024 буде доступний виключно в електричному виконанні. Кросовер побудують на новій платформі РРЕ, яку також використовує новий Audi Q6 e-tron.

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Кросовер Porsche стане електромобілем
Фото: Motor1.com

Електромобіль Porsche Macan дебютує у версії з двома моторами із сумарною віддачею 612 к.с. і 1050 Н∙м і батареєю на 100 кВт∙год. Його запас ходу становитиме щонайменше 500 км. 800-вольтна архітектура дасть змогу надшвидку зарядку — за 25 хвилин на 80%.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche 911 отримав особливу ювілейну версію потужністю понад 500 сил.

Також ми писали, що під час тестів сфотографували новий Porsche Panamera 2024.