Новий Porsche Panamera 2024 розсекретили за рік до прем'єри (фото)

Новий Porsche Panamera збереже знайомий дизайн і стане еволюцією нинішньої моделі. Ліфтбек запропонують виключно в гібридних модифікаціях.

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У Німеччині сфотографували новий Porsche Panamera. Модель третього покоління проходить випробування на знаменитому автодромі Нюрбургринг і буде представлена в середині 2024 року. Про це повідомляє сайт Autoexpress.

Porsche Panamera зберіг знайомий дизайн Фото: AutoExpress

Porsche Panamera 2024 практично не прикрили камуфляжем, що дає можливість роздивитися дизайн авто. Він не надто зміниться — авто позиціонують, як еволюцію попередника.

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Ліфтбек збереже характерний силует, але його боковини стануть менш рельєфними. Від моделі другого покоління новий Porsche Panamera можна буде відрізнити, насамперед, за оптикою. Передні фари і задні ліхтарі будуть витримані в дусі електрокара Porsche Taycan.

Салон Porsche Panamera не показали, але відомо, що авто отримає сучасний віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін.

Потужність топової версії перевищить 700 к. с. Фото: AutoExpress

Збільшені повітрозабірники, чотири вихлопні труби і 21-дюймові диски дають зрозуміти, що перед нами — топовий Porsche Panamera Turbo. Очікується, що він отримає гібридну силову установку потужністю понад 700 к. с. Примітно, що гібридами будуть абсолютно всі Porsche Panamera 2024, а ось електрична версія не планується, щоб не конкурувати з Taycan.

Раніше Фокус повідомляв, що надпотужний гібридний варіант отримає і новий Porsche Cayenne.

Також ми писали, що Porsche Taycan встановив новий рекорд дальності пробігу.