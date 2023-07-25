Електромобіль Porsche Taycan встановив новий рекорд за дальністю ходу (фото)

Три журналісти вирушили в подорож від Таїланду до Сінгапуру. Дорогою електромобіль робив кілька зупинок для підзарядки.

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Porsche Taycan встановив рекорд найшвидшої далекої поїздки на електромобілі. Електричний седан проїхав 1845 км з Таїланду до Сінгапуру менш ніж за 30 годин. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Porsche на честь 75-річчя бренду вирішили встановити незвичайний рекорд. Для цього в Porsche Taycan 4S Cross Turismo посадили трьох журналістів і відправили їх у далеку дорогу від Банг Яй на околиці Бангкока до Садів біля затоки в Сінгапурі. Вони по черзі сиділи за кермом електромобіля.

За кермом Porsche Taycan по черзі перебували три журналісти Фото: Porsche

Щоб проїхати таку довгу відстань, електромобілю знадобилося кілька сеансів підзарядки. Для цього журналісти користувалися тільки станціями швидкої зарядки Shell Recharge High Performance Charging.

Porsche Taycan отримав незвичайне оформлення кузова на честь ювілею Фото: Porsche

Кожна підзарядка займала не більше 25 хвилин. Цього було достатньо, щоб поповнити заряд на сотні кілометрів.

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Заявлений запас ходу Porsche Taycan 4S Cross Turismo з пакетом Performance Battery Plus становить до 512 км. Це дало змогу проїхати 1845 км лише за 29 годин 15 хвилин.

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